Pato Fu lança videoclipe com imagens de bebês enviadas por fãs

Marcio Claesen – estadão.com.br

Divulgação A banda Pato Fu

Os mineiros do Pato Fu contaram com a ajuda dos fãs para o seu novo videoclipe. Para Rock ‘n’ roll Lullaby, terceira música de trabalho do álbum Música de Brinquedo (2010), a banda solicitou pela internet que os fãs enviassem fotos de seus filhos, de 0 a 4 anos, para o seu site.

Nada menos que 10 mil fotos chegaram e 170 foram selecionadas. “As crianças foram as estrelinhas do clipe. A música nos acompanha quase o dia inteiro no carro, no computador, no telefone, tv, rádio e, todos que têm criança em casa acabam tirando muitas fotos. Juntamos estas duas coisas através da internet: um jeito de exercitar a nossa corujice pra todo mundo ver”, contou Fernanda Takai, vocalista do grupo.

Para que o CD Música de Brinquedo tivesse uma sonoridade infantil, a banda utilizou instrumentos como cornetas de plásticoe flauta doce. Uma versão ao vivo do álbum – gravada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo – foi lançada em setembro passado.