Parte da história dos Rolling Stones será contada em exposição de fotos na Inglaterra

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Uma nova parte da história dos Rolling Stones está sendo contada através de uma exposição de fotos que entrou em cartaz na Inglaterra, na Biblioteca de Windsor. Isso porque ela conta com as imagens feitas pelo fotógrafo Michael Randolph, e foi ele quem acompanhou os Stones pela turnê do show ‘The Rolling Stones Rock and Roll Circus’.

A turnê marcou um grande passo na carreira deles nos anos 60, e foi registrada em vídeo em 1968. O filme, porém, só foi lançado em 1996. O legal é que por ser o fotógrafo oficial, Randolph pôde registrar diversos outros artistas da época, muitos ainda em ascensão. A ideia do projeto era que duas bandas se apresentassem num palco montado como um picadeiro.

Então, por lá passaram o The Who, Taj Mahal, Jethro Tull, e até a superbanda The Dirty Mac. Esse grupo era formado por Eric Clapton, Keith Richards, John Lennon e o Mitch Mitchell, que foi baterista do Jimi Hendrix. As fotos ficam em cartaz na cidade de Windsor, na Inglaterra, até o dia 29 de setembro.

Lennon e Jagger. (Reprodução)