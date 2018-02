Paralamas comemora 30 anos de carreira com turnê pelo Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

A partir de abril, os Paralamas do Sucesso vão iniciar uma turnê pelo Brasil para comemorar seus 30 anos de carreira. Em São Paulo, a banda tocará no dia 20 de abril, no Espaço das Américas.

A banda prepara um show inédito onde vai interpretar canções marcantes da sua carreira e de outros nomes da música que foram fundamentais na formação do som da banda nessas três décadas.

Led Zeppelin, The Clash, The Police, Jorge Ben, Gilberto Gil e Lulu Santos são alguns dos nomes que a banda promete incluir no repertório. Detalhes de valores de ingressos aqui.

(Divulgação)

Veja abaixo datas e locais dos shows:

Dia 20 de abril – Espaço das Américas – São Paulo

Dia 04 de maio – Fundição Progresso – Rio de Janeiro

Dia 10 de maio – Araújo Vianna – Porto Alegre

Dia 11 de maio – Teatro Guaíra – Curitiba

Dia 17 de maio – Teatro Guararapes – Recife

Dia 19 de maio – Concha Acústica – Salvador

Datas em Belo Horizonte e Brasília a confirmar