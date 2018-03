Paradise Lost toca em São Paulo toca neste final de semana

da equipe Combate Rock

O Paradise Lost, um dos grupos mais respeitados no cenário do heavy metal mundial, realizada no próximo sábado, dia 8 de dezembro, sua única apresentação no Brasil em 2012.

Nick Holmes (vocal), Greg Mackintosh (guitarra), Aaron Aedy (guitarra), Steve Edmondson (baixo) e Adrian Erlandsson (bateria) agendaram única apresentação no país para o próximo dia 8 de dezembro, no Carioca Club, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site http://darkdimensions.com.br, na Galeria do Rock (lojas Profecias e Hellion) e nas bilheterias da casa de espetáculo. Os bilhetes custam R$ 45,00 (estudante à venda somente no Carioca Club) e R$ 90,00 (inteira).

Com o prestigio de figurar na capa das principais revistas especializadas e presença confirmada em praticamente todos os grandes festivais da Europa, os ingleses estão em plena turnê promocional do aclamado novo álbum “Tragic Idol”.

Recentemente, eles lançaram videoclipe para “Fear of Impending Hell”, um das principais musicas do novo disco. Assista o video em http://www.youtube.com/watch?v=0YANGB9KqYo. Além disso, a banda recentemente tocou no Bloodstock Open Air. Confira a performance na íntegra em http://www.youtube.com/watch?v=2PrfSJYsk3M.



Serviço São Paulo

Dark Dimensions apresenta Paradise Lost no Brasil

Data: 8 de dezembro – sábado

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (próximo a estação Faria Lima do Metrô)

Hora: 19h

Preços:

Pista: R$ 90,00 / Estudante R$ 45,00

Camarote: R$ 200,00 / Estudante R$ 100,00

Venda online: https://www.darkdimensions.com.br

Pontos de venda: Galeria do Rock: lojas Hellion e Profecias

Imprensa: press@theultimatemusic.com – (13) 9161.6267