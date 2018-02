Overkill e Bad Religion anunciam shows em São Paulo

Marcelo Moreira

Duas bandas de subgêneros distintos anunciaram nesta semana datas de suas turnês pelo Brasil. Os punks californianos do Bad Religion tocam no Via Funchal (zona oeste de São Paulo) em 13 de outubro. Os preços dos ingressos variam de R$ 140 (pista) a R$ 200 (camarote).

A banda é uma das poucas do punk na atualidade que consegue unir uma posição de destaque no cenário norte-americano e preservar o espírito combativo e de protesto do início dos anos 80. Um dos responsáveis é um dos fundadores, o vocalista Greg Graffin, intelectual e politizado, que conduz com empenho a banda. Professor universitário, ele é doutor em biologia.

Uma amostra recente do trabalho da banda é o CD “30 Years Live”, que traz algumas das principais canções do grupo em shows pelo mundo, na comemoração dos 30 anos de sua fundação.

Na área do heavy metal o destaque é para outra banda norte-americana, o Overkill, um dos ícones do thrash metal dos anos 80 na costa leste dos Estados Unidos. O quinteto se apresenta no dia 5 de novembro no Carioca Club dentro da “Ironbound Tour”, que divulga o álbum de mesmo nome. O valor a entradas vai de R$ 60 (Pista/Estudante) até R$ 150 (Camarote).

Criada em 1980 pelo vocalista Bobby Ellsworth em Nova Jersey, injustamente acabou preterida dentro do forte movimento thrash norte-americano dos anos 80.

Mesclando a rapidez e o peso do thrash californiano e a crueza do som pesado europeu da época, acabou suplantado na costa leste pelo grovve e pelas misturas insólitas de estilos do Anthrax, rival de Nova York. Mesmo assim, é presença assídua em festivais europeus desde meados dos anos 90, continente onde são adorados, especialme nte na Alemanha e na França.