Outro cardápio para escutar rock de qualidade

Marcelo Moreira

Aparentemente, o século 21 tem se mostrado inóspito para quem gosta de rock em São Paulo. Apenas uma emissora FM é especializada no gênero e duas importantes casas de shows vão dar lugar a empreendimentos imobiliários – o Palace e o Via Funchal. Mas é só aparência: o rock continua a cara da metrópole e está mais vivo do que nunca.

O classic rock é o prato principal dos bons Morrison e Dinossauros Rock Bar, em Pinheiros, e do tradicional Café Piu Piu, no Bexiga. O pessoal do heavy metal bate ponto no Blackmore, em Moema, e no Manifesto, no Itaim. Em comum, todas as casas têm cardápios simples, mas também interessantes.

Gosta de clássicos dos anos 1950 e também de pop rock? Então o endereço é o Memphis, em Moema. Sons mais alternativos? A região do Baixo Augusta está coalhada de bares descolados, assim como as baladas rock do hotel Cambridge, no centro.

Para os mais radicais, há alternativas ainda mais empolgantes. O blues é o carro-chefe do Willie Dixon Bar, no Jardim Planalto, na zona leste, e no Bar do André, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Em Santo André, o Ace of Spades e o Central Rock bar concentram os amantes do hard rock e do heavy metal. Se a opção for um ambiente mais despojado, então o local é o Jhonny’s Bar, no bairro do Limão, zona norte da capital, bem ao lado da sede do jornal O Estado de S. Paulo.

Lugar para celebrar a boa música não falta. Em tempos de downloads ilegais de arquivos – com a consequente desvalorização momentânea da música como produto cultural –, ainda é prazeroso saborear rock na capital paulista.