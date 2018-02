Marcelo Moreira

Hora de apagar a má impressão que o fiasco do Metal Open Air, no Maranhão, deixou e apostar firme nos festivais underground de rock pesado, que são bem organizados. Os três principais do gênero acontecem neste meio do ano, no mês de junho, além de outros menores com bandas internacionais. Programe-se:

ROÇA’N ROLL – VARGINHA (MG) – 14 A 16 DE JUNHO

O melhor e mais sólido festival de música underground do Brasil, Roça in Roll, que ocorre anualmente em Varginha (MG), quase que totalmente dedicado ao rock pesado, acertou a participação da banda suíça de heavy metal Samael para tocar no dia 16 de junho. A banda será a principal atração do festival, ao lado dos suecos do Grave e dos brasileiros Shaman e Dr. Sin. Outros destaques são Maestrick, Carro Bomba, Kernunna, Nervosa e Lothloryen. Grave e Samael tocam no dia 16.

Realizado ininterruptamente desde 1999, foi criado por pelo músico e produtor Bruno Maia, que até recentemente oiderada a ótima banda mineira de folk metal Tuatha de Danann e hoje tem o ppróprio projeto musical, o Braia. A edição de 2012, a 14ª, tem o apoio da Cangaço Produções, que está selecionando as bandas nacionais o evento deste ano.

Apesar da fama de underground, o Roça in Roll é um dos eventos musicais de rock pesado da América Latina. Já recebeu atrações internacionais do porte de Martin Walkyer, que foi durante anos líder do Sabbat e depois do Skyclad, excelente banda de folk metal inglesa.

“O Roça é um festival fantástico, que mosyra ser possível fazer rock pesado e de qualidade fora das capitais brasileiras. É um espaço maravilhoso para qualquer banda mopstrar o seu trabalho e até mesmo conseguir contratos”, disse Vítor Rodrigues, vocalista do Torture Squad, que se apresentou no festival em 2010.

O Samael é considerado como uns dos grupos mais expressivos da cena Black Metal mundial. A banda atualmente é formada por Vorph (vocal e guitarra), Xy (teclado e bateria programada), Mas (baixo) e Makro (guitarra) e possui nove álbuns, cinco EP’s e quatro singles no currículo. O álbum mais recente, Lux Mundi, foi lançado em 2011. No disco, o quarteto manteve o trabalho iniciado em 1996 com a união de black metal, dark e experimentações eletrônicas.

A participação do Samael no cast do Roça ‘n’ Roll marca a primeira vinda da banda ao Brasil. Em 2011, a atração internacional foi o britânico Cathedral e em 2008, Martin Walkyier, ex-vocalista do Skyclad.

O Roça ‘n’ Roll conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha, Fundação Cultural do Município de Varginha, COMIC –Conselho Municipal de Incentivo à Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Mais informações em no site www.rocainroll.com.

MARRECO’S FEST – 15 E 16 DE JUNHO – BRASÍLIA (DF)

É o segundo festival de heavy metal mais importante do Brasil e já começa a encostar no Roça’n Roll. O evento a ser realizado no Clube do Servidor, em Brasília, também terá a apresença de Samael e Grave tocando no dia 15, primeiro dia do festival – no dia seguinte encaram uma longa viagem até Varginha. são 20 bandas de médio e pequeno portes, mas com organização que costuma ser elogiada pelas bandas que participam.

No dia 16 a grande atração é o trio britânico Raven, uma banda clássica da NWBOHM (New Wave of British Heavy Metal). Também tocam neste dia Khallice, Krow e Dynahead, entre outras.

A notícia desagradável é que os organizadores decidiram que 2012 será a última edição do evento. Como expuseram no site oficial do evento, “jogaram a toalha” diante da falta de apoio financeiro da iniciativa privada e do pouco interesse do poder público incentivar uma iniciativa maravilhosa como é esse festival. Torcemos para que haja mudança de ideia para o ano que vem. Mais informações no site www.marrecosfest.com.br.

ARRAIAL DO ROCK – 23 DE JUNHO – FRANCA (SP)

Um dos principais festivais de rock do interior paulista – se não for no principal – entra em sua 7ª edição e terá 16 bandas brasileiras passando por todos os subgêneros do rock e do metal. A ideia bem humorada é juntar música boa e roqueira com a boa e velha quermesse em um local simpático de eventos chamado Sombra D’Água, com comida típica caipira, quentão, pé-de-moleque e bastante fogueira.

Entre as bandas escaladas estão Exhortation (Capivari-SP), Glom (Franca-SP), Spreading Hate (São Paulo), Slasher (Itapira-SP), Moloch (Uberaba-MG), Perverse (Uberlândia-MG) e Corporate Death (Jundiaí-SP). Mais informações no site http://arraialdorock.webnode.com/.

THREAT FEST – 16 DE JUNHO – HANGAR 110

A banda paulista Threat comemora mo lançamento de seu novo álbum, “Overcome”, com um minifestival no mítico Hangar 110. O show da banda contará com o convidado especial Heros Trench, guitarrista do Korzus. Na abertura, as bandas Nervosa, Protect 46, Command6 e Unscarred (Pantera Cover). Mais informações pelos telefones 11-9389-3365 e 3229-7442 e n site http://www.threat.com.br/threatfest/.

EXUMER E ARTILLERY – 2 DE JUNHO – SÃO PAULO

Uma grande noite do thrash metal é o que prometem as bandas Exumer (Estados Unidos) e Artillery (Dinamarca). O Exumer já visitou o Brasil no final dos anos 80. A banda fez sucesso no Brasil por causa dos álbuns “Possessed By Fire” (86) e “Rising From The Sea” (87).

Já o Artillery fará sua primeira apresentação no Brasil. Impossível não se lembrar dos clássicos “Fear Of Tomorrow” (85), “Terror Squad” (87) e “By Inheritance” (90). A abertura do show fica por conta da revelação paulistana Nervosa, um trio feminino que costuma quebrar tudo.

Evento: Exumer e Artillery

Abertura: Nervosa

Data: 02/06/12 (Sábado)

Local: Hangar 110

Endereço: Rua Rodolfo Miranda, 110 – São Paulo

Horário: 19h