Os melhores álbuns brasileiros de rock e heavy metal de 2011

Marcelo Moreira

Com um pouquinho de atraso, publico a minha lista de melhores lançamentos de CDs de bandas nacionais de 2011, independentemente do fato de cantarem em inglês ou em português. Só nos últimos quatro dias tive condições de ouvir alguns dos trabalhos que chegaram à redação desde novembro passado. Tem coisa boa no mercado, e trabalhos bons de bandas que não ficam se lamentando por conta do sucesso asqueroso de Michel Teló ou por conta da falta de público em alguns shows de metal de bandas nacionais. O rock feito no Brasil pode até estar na UTI, mas ainda não morreu, e não vai morrer. Há muitas bandas fazendo bons trabalhos por aí, nos estúdios escondidos e em barzinhos esfumaçados e encravados em qualquer buraco.

ALMAH – “MOTION”

KRISIUN – “THE GREAT EXECUTION”

SEPULTURA – “KAIROS”

DR. SIN – “ANIMAL”

CARRO BOMBA – “CARCAÇA”

SHADOWSIDE – “INNER MONSTER OUT”

TOMADA – “O INEVITÁVEL”

MAESTRICK – “UNPUZZLE!”

UGANGA – “VOL. 3: CAOS, CARMA, CONCEITO”

SANTAREM – “NO PLACE TO HIDE”

NERVOCHAOS – “LIVE RITUALS”

AGAINST TOLERANCE – “UNDEFINED”