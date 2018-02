Os barracos roqueiros do ano são o tema do programa Combate Rock nº 42

Combate Rock nº 42 faz uma análise de alguns barracos que ocorreram no meio musical neste primeiro semestre. A equipe dá uma passada pela desistência de Bill Ward de participar da reunião do Black Sabbath, comenta a detenção rápida de Rita Lee em Aracaju, naquele que seria o seu último show, e a iniciativa da banda Dorsal Atlântica de arrecadar dinheiro para seu próximo CD, decisão muito criticada por fãs. Confira o blog do Combate Rock.

Clique aqui e ouça as duas partes do programa



Integrantes do Sabbath. (Divulgação)

Lista de músicas:

Black Sabbath – The Wizzard

Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath

Black Sabbath – Swinging The Chain (com Bill Ward nos vocais)

Franz Ferdinand – Dark of the Matinee

Oasis – Fuckin’ in The Bushes

Rita Lee – Mamãe Natureza

Rita Lee – Dançar Pra Não Dançar

Jack White – Love Interruption (trecho)

Dorsal Atlantica – Joseph Mengele

Doirsal Atlântica – Guerrilha