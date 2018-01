Os 50 melhores solos de rock, em ridícula lista inglesa

Marcelo Moreira

Fazer listas de melhores de qualquer coisa voltou a ser moda. Quando qualquer publicação ou especialista em qualquer coisa está em crise criativa, então lá vai uma lista sobre algum assunto que csause polêmica. É o caso da revista britânica New Musical Express, que foi muito importante nos anos 80 e 90, mas que perdeu fôlego e influência neste século XXI.

A bola da vez é listar os 50 melhores solos de guitarra da história. E, fazendo juz à fama de moderninha e “do contra”, sempre apostando contra o rock de verdade incentivando qualquer bandinha mequetrefe que surgisse na esquina, elaborou uma lista mais do que estapafúrdia.

Nenhuma lista séria de rock incluiria jamais algo do Nirvana ou do Radiohead entre as 10 mil melhores coisas de qualquer coisa. Pois a NME conseguiu a proeza de listar DOIS solos do Radiohead como melhores de todos os tempos, além de incluir a intragável “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana.

No topo da lista, outra aberração: “Sweet Child O’Mine”, do Guns N’ Roses, à frente de “Stairway to Heaven”, do Led Zeppelin, a segunda colocada. Fazia tempo que eu não via uma lista tão péssima como essa. Veja a lista completa clicando aqui.

Aqui, os dez melhores solos do rock, segundo a NME:

1 – Guns N’Roses – Sweet Child O’Mine

2 – Led Zeppelin – Stairway to Heaven

3 – Jimi Hendrix – All Along the Watchtower

4 – Rage Aainst the Machine – Kiling inthe Name

5 – MUse – Knights of Cydonia

6 – NIrvana – Smells LIke Teen Spirit

7 – Radiohead – The Bends

8 – Chuck Berry – Johnny B. Good

9 – Radiohead – Paranoid Android

10 – Pink Floyd – Shine on You Crazy Diamond