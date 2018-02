Depois de muita demora e enrolação, finalmente os Rolling Stones vão começar a comemorar os seus 50 anos de fundação ainda em 2012. Quatro apresentações em Londres e Nova York foram agendadas para o mês de novembro, quando também deverá ser lançada uma nova coletânea com os principais sucessos da banda.

O programa Combate Rock nº 55 faz uma homenagem à maior banda de rock do mundo, contando um pouco da história e trazendo algumas músicas não tão óbvias da banda.

Ouça aqui Especial do Combate Rock:

Veja lista de músicas do programa:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Route 66’

‘Tumbling Dice’

‘Street Fighting Man’

‘Monkey Man’

‘Honky Tonky Women’

‘Soul Survivor’

‘One hit to the Body’

‘Emotional Rescue’

‘Waiting on a Friend’

‘Gimme Shelter’

‘Midnight Rambler’

‘Beast of Burden’