Organizadores garantem a realização do Metal Open Air

O Metal Open Air vai ser realizado dentro dos padrões internacionais de organização e respeitando as exigências dos órgãos de fiscalização do Maranhão. A garantia é dos promotores do festival de heavy metal que começa hoje em São Luís e vai até o próximo domingo. Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira no Procon estadual, os organizadores receberam uma lista de exigências do órgão, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos estaduais.

As exigências precisam ser cumpridas até as 19h30 desta sexta-feira para que o evento seja realizado. Caso não sejam cumpridas todas as exigências, o Procon-MA vai acionar o Ministério Público do Maranhão para que tome as providências cabíveis, referentes aos quesitos de segurança e e defesa dos direitos do consumidor, o que inclui, em caso extremo, no cancelamento do festival. Fontes do Procon disseram que até o momento o evento não correu risco de ser cancelado, mas que as próximas horas serão importantes para a definição da questão.

O Corpo de Bombeiros constatou problema com a colocação de extintores de incêndio no evento, problema que deverá ser analisado pelo própria corporação em uma nova vistoria ainda hoje.

Um dos fatos que incomodou o Procon é a restrição de o público que acampar na área do evento, no Parque Independência, não poder circular para fora do local, o que obrigaria esses espectadores a consumir alimentos e bebidas vendidos somente na área dos shows. O órgçao recebeu a garantia de que os frequentadores do espaço poderão, se quiserem, comer do lado de fora. Continua proibida a entrada de espectadores com comida e bebida comprados fora do Parque Independência.

A organização do evento informou em nota que “todas as exigências legais foram cumpridas e que os problemas que ocorreram foram de inteira responsabilidade de fornecedores contratados – alguns não teriam cumprido os prazos acertados”. Também foi negada a informação de que empresas terceirizadas teriam retirado seus funcionários por falta de pagamento.

No entanto, os organizadores – Negri Concerts e Lamparina Records – não se pronunciaram a respeito dos cancelamentos dos shows de Venom e Hangar.

