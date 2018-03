Opeth toca em São Paulo neste domingo

da equipe Combate Rock

Com o prestigio de ser um dos nomes importantes do heavy metal europeu, os suecos do Opeth desembarcam, neste domingo (01/04), para única apresentação no país. A banda promete encerrar a turnê pela América Latina, no Carioca Club, em São Paulo, com repertório especial ao público brasileiro.

A Agência Sob Controle informa que os ingressos do segundo lote já estão à venda. Os bilhetes estão disponíveis nas lojas Lady Snake, Hellion e Mutilation (Galeria do Rock), bilheterias do Carioca Club, Metal CDs (Santo André), ou pela internet, no site da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br). Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 à R$ 150,00.

Atualmente, Mikael Åkerfeldt (Voz/guitarra), Fredrik Åkesson (guitarra), Martin Mendez (baixo) e Martin Axenrot (bateria) estão percorrendo diversos países da Europa para promover o novo álbum Heritage. O décimo registro fonográfico do grupo foi lançado recentemente via Roadrunner Records e foi considerado um dos melhores discos lançados em 2011 praticamente de forma unânime pela imprensa internacional.

A estreia do Opeth no Brasil aconteceu em 5 de abril de 2009, no Santana Hall, em São Paulo. Naquela ocasião, a performance da banda levou os fãs à loucura ao executar todos os clássicos da carreira do grupo.

Serviço Opeth – Única apresentação no Brasil

Data: 01/04/2012

Horário: 20h

Local: Carioca Club

End: R. Cardeal Arcoverde, 2899

Ingressos:

Pista:

1° lote Estudantes: R$ 80,00 – ESGOTADO!

1° lote Promocionais: R$ 100,00 – ESGOTADO!

2° lote Estudantes: R$ 100,00

2° lote Promocionais: R$ 140,00

Mezanino:

1° lote Estudantes: R$ 120,00

1° lote Promocionais: R$ 150,00

Bilheterias do Carioca Club

Infoline: (11) 3813-8598 / 3813-4524 / 3814-5711

Galeria do Rock

Loja Lady Snake: 1° andar – (11) 33617705

Loja Hellion: 1° andar – (11) 32238855

Mutilation: 2° andar – (11) 3222 8253

Santo André – Metal CDs: (11) 4994.7565 – R. Dr. Elisa Flaquer , 184

Ingressos online: www.ticketbrasil.com.br

Infos Gerais: sobcontroleproducoes@yahoo.com.br