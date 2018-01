Ônibus do Annihilator sofre acidente na Espanha

do blog Roque Reverso

O ônibus do Annihilator sofreu um acidente na Espanha e, por pouco, seus integrantes não se machucaram gravemente. Conforme comunicado divulgado no Facebook pelo líder e guitarrista do grupo, Jeff Waters, tudo aconteceu depois de uma apresentação da banda, no dia 18, em Madri. Segundo ele, quando os músicos se dirigiam na noite do mesmo dia a Barcelona, um caminhão acertou em cheio a traseira do ônibus da banda.

“Tínhamos um grande trailer, recheado com um monte de aparatos. Alguns alto-falantes nos salvaram”, escreveu Jeff Waters. ”Eles (alto-falantes) e todos os nossos equipamentos sofreram a maior parte do impacto. A polícia disse que, provavelmente, haveria mortes, se o trailer, os alto-falantes e tudo mais não estivessem lá”, acrescentou o guitarrista.

Sobre o motorista do caminhão que atingiu o ônibus, Waters disse que o sujeito estava em alta velocidade e distraído. “Ele sobreviveu, mas se você visse o estado que ficou o caminhão, você acharia impossível alguém sobreviver”, destacou.

Após o susto, a banda cancelou a apresentação que faria em Barcelona no dia 19 e se dirigiu a Lyon, onde faria uma apresentação no dia 20. Em junho, o grupo esteve no Brasil e fez um excelente show em São Paulo, com cobertura do Roque Reverso. Em agosto, lançou o álbum “Feast”.

Acidentes com ônibus de grupos de rock costumam gerar más notícias para os fãs. Num dos mais famosos do heavy metal, com o veículo do Metallica, em 1986, na Suécia, o então baixista do grupo, Cliff Burton, faleceu, numa das maiores perdas da história do rock.