Olimpíada de 2012 pode reunir 'nova versão' dos Beatles

Luciano Borborema -Território Eldorado

As Olimpíadas de Londres, em 2012, podem ter um marco na música. Os Beatles podem ganhar uma nova formação para uma possível apresentação na abertura dos jogos olímpicos.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, quando questionado se a abertura dos jogos teria algo a ver com os Beatles, Paul McCartney disse: “Eu ouvi rumores de que eu posso estar envolvido. Acredito que eles estejam planejando esse tipo de música”.



Paul McCartney durante show em São Paulo. (Ernesto Rodrigues/AE)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

– GALERIA: Veja fotos de Paul no Rio

– Ouça PLAYLIST com clássicos do Beatles

– PLAYLIST com canções de Paul McCartney

– MAIS PLAYLIST: confira os sucessos de John Lennon

– Estátua de Ringo é decapitada após ex-beatle criticar Liverpool

A publicação trouxe também uma fonte que não foi identificada dizendo que McCartney estava escondendo detalhes. “Ele tem conversado com os organizadores e disse que adoraria estar envolvido de alguma maneira. Eles também querem Ringo no palco para tornar o evento muito especial”.

O The Sun ainda destaca que a organização deseja que os Beatles George Harrison e John Lennon, fossem representados por um dos filhos dos músicos.