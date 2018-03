Obituary e Acheron iniciam turnê brasileira nesta sexta-feira

Costábile Salzano Jr. – especial para o Combate Rock

A banda liderada pelos irmãos Tardy, John (vocal) e Donald (bateria) e Trevor Peres (guitarra), retorna ao país, após três anos sem se apresentar nos palcos brasileiros.

O Obituary foi formado em 1988, na cidade de Gibsonton, Florida, EUA, e desde então, se firmou com um dos maiores nomes da cena, por possuír um som característico que o diferencia da grande maioria.

Dono de álbuns influentes como Slowly We Rot (89), Cause Of Death (90) e The End Complete (92), o Obituary já esteve aqui por três anos consecutivos (07, 08 e 09).

E dessa vez a banda vem com um grande atrativo no baixo; será a estreia por aqui do lendário Terry Butler (Death, Six Feet Under, etc…) que substituiu Frank Watkins, agora no Gorgoroth.

Ao lado do quinteto, se apresenta outro gigante do Death Metal, o Acheron , outra banda formada na Florida (EUA), que logo depois, se mudou para Ohio. O Acheron é liderado por Vincent Crowley (baixo e vocal), figura bastante conhecida do underground metálico. Ao contrário do Obituary, as letras do Acheron falam sobre satanismo e ocultismo em geral.

Entre seus álbuns, os queridos são Rites Of The Black Mass (92), Lex Talionis (94), Hail Victory (95) e Anti-God, Anti-Christ (96).

A tour brasileira começa amanhã (13/04) em Belo Horizonte/MG (Cogumelo Fest, Master Hall), vai até São Paulo/SP (14/04, Hangar 110), e encerra em Uberlândia/MG (15/04, Satânico Triângulo Mineiro Fest, Gran Hall).

Em São Paulo, as bandas convidadas, são as brasileiras Headhunter DC (veterana banda da Bahia) e Cruscifire .

Será mais uma verdadeira aula de metal extremo, como já estamos nos acostumando a cada semana, com a assinatura da Tumba Productions.

Confira o serviço do show de SP:

OBITUARY e ACHERON

Data: 14/04

Horário: 19h

Local: Hangar 110

End: Rua Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro, São Paulo (próximo a estação Armênia do Metrô!)

Ingressos: R$ 50 (estudante), R$ 70 (promocional) e R$100 (inteira)

Pontos de Venda: Galeria do Rock (Paranoid, tel: 11 3333 3563 e Hellion, tel: 11 3223 8855) ou nas bilheterias do Hangar 110

Vendas pela Internet: Ticket Brasil http://www.ticketbrasil.com.br/

Infos: www.myspace.com/tumbaprod