O vulcão Thin Lizzy assombra a Irlanda

Quando as percepções de Dublin, ao Sul, e de Belfast, ao Norte, se abriram para o que vinha da América, as diferenças que sempre foram mais políticas do que religiosas na Ilha começaram a virar gasolina. A Irlanda tinha assunto de sobra para fazer letras dylanescas e solos endemoniados.

norte querendo ser livre dos ingleses, os protestantes querendo mais poder, o IRA distribuindo bombas. Desse caldo todo surgem o Taste, do fenomenal guitarrista Rory Gallagher, e o Thin Lizzy, de um dos poucos negros desse cenário, Phil Lynott. Thin Lizzy Live At The National Stadium – Dublin é um belo material aos que querem saber da banda que fez bem mais do que hard rocks classudos como Whiskey in the Jair e The Boys Are Back in Town.

O material traz, além de imagens de concertos, trechos dublados dos documentários The Sun Goes Down: Farewell Irish Tour, e de Renegade: The Philip Lynott History. As entrevistas dos documentários originais, registrados nos anos 80, são reveladoras.

Descobre-se, por exemplo, que Phil Lynott foi chamado para cantar na banda simplesmente porque era “o cara mais bonitão que andava por Dublin.”

Gary Moore, guitarrista também irlandês de ferocidade descomunal e solos imprevisíveis que passou pelo grupo por duas temporadas, está lá com sua pegada demolidora tocando em Sydney “Are You Ready To Rock?”, em 1978.

Phil se entupiu de drogas até que elas fizeram o seu coração parar, em 1986. E Moore partiu no ano passado, também vítima de uma mal explicada parada cardíaca.