O voo solo do outro Gallagher

É a história clássica de picuinha entre os irmãos. A dupla mais encrenqueira do rock mundial desde o início dos anos 90, Liam e Noel Gallagher, resolveu se separar em 29 de agosto de 2009, dando fim ao Oasis. Um embate de proporções astronômicas se desenhou: voz (Liam) contra o cérebro (Noel) da banda responsável pela revolução do britpop com hits de comover arenas lotadas e, com isso, dona de fãs fervorosos. Uma batalha musical.

O caçula Liam, hoje com 39 anos, logo se apressou e chamou os outros integrantes do Oasis – o guitarrista Gem Archer, o baixista Andy Bell e o baterista Chris Sharrock – para formar seu novo grupo, Beady Eye. Sob o novo nome, mas com uma formação que era basicamente a sua ex-banda, lançou o disco Different Gear, Still Speeding, em fevereiro deste ano.

O nome do álbum já diz muito: algo como “engrenagens diferentes, mas ainda acelerando”, em tradução livre. O grupo é um dos destaques do festival Planeta Terra, no dia 5 de novembro, no Playcenter. Isso se a faringite aguda que acometeu Liam recentemente e o fez cancelar dois shows, em Zurique e Viena, melhore a tempo.

Em 2010, enquanto Liam já estava enfurnado nos estúdios preparando o seu disco, Noel, de 44, preferia priorizar a sua família. “Minha mulher está grávida de nove meses, então não farei nada até o ano que vem. Estarei trocando fraldas”, disse o irmão mais velho, em setembro, ao BBC News.

Sete meses depois de Different Gear, Still Speeding, enfim veio a resposta de Noel, com o lançamento do seu primeiro trabalho solo: Noel Gallagher’s High Flying Birds. O disco terá o lançamento na Europa hoje, e dia 8 de novembro nos Estados Unidos.

Ainda não há previsão para a chegada do álbum por aqui, mas é possível encomendar o disco no site oficial do grupo em três formatos: CD, vinil e digital.

Para participar do seu grupo, Noel também chamou um componente da ex-banda, o tecladista Mike Rowe, além do baterista Jeremy Stacey (do grupo pop inglês The Lemon Trees) e o percussionista americano Lenny Castro, cujo currículo estrelado inclui trabalhos com os Rolling Stones, Eric Clapton, Quincy Jones, John Mayer, Barbra Streisand e Maroon 5.

Como tem sido frequente nos grandes lançamentos dos últimos anos, o disco se espalhou pela rede na semana passada. Na sexta-feira, Noel foi até a rádio X Fm, de Londres, executar as dez faixas do trabalho na íntegra.

Trégua?

Como qualquer um poderia esperar, a separação dos irmãos Gallagher não poderia ter sido de forma pacífica. Poucos minutos antes de uma apresentação do Oasis no Rock en Seine, festival de música francês, em 28 de agosto de 2009, Liam e Noel discutiram. O caçula destruiu a guitarra do irmão, que decidiu sair da banda. Eles não tocaram naquela noite.

“Com alguma tristeza e alívio, eu deixei o Oasis nesta noite. As pessoas podem falar e escrever o que quiserem, mas eu simplesmente não conseguia mais trabalhar com Liam um dia sequer”, escreveu Noel no site oficial da banda.

Em julho deste ano, Noel continuou com a língua solta e lembrou outro cancelamento de show da sua ex-banda, no V Festival de 2009, alegando que Liam estava de ressaca. Desta vez foi a vez do caçula se irritar e entrar com um processo contra Noel, exigindo um pedido de desculpas. Em agosto, Noel enfim se desculpou e Liam retirou a acusação.

Agora, as brigas e discussões em público parecem ter ficado para trás. Pelo menos por enquanto, o embate é musical. E a matriarca da família Gallagher que se entenda com os filhos birrentos.