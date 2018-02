O som que toca na rua

Ana Rita Martins

Sexta-feira, por volta das 16h, ônibus 117Y-10, sentido Pinheiros. Os passageiros estavam em seus assentos, cansados, dormindo ou com fones de ouvido. Até entrarem cinco rapazes. Eles se posicionaram estrategicamente. Sacaram suas ferramentas de trabalho. De repente, acordes invadiram o ambiente. Algumas pessoas acordaram assustadas. Mas, depois, gostaram.

O som vinha do violão de um dos elementos, Pedro, 23 anos. Os outros acompanharam com bandolim, washboard e percussão. Era um show. No ônibus. Coisa rotineira para a banda Mustache e os Apaches.

Com sete meses de vida, o grupo é formada por Pedro, mais conhecido como Pete Shapperd (violão, kazoo e voz), Oliver Tomás, 23 anos (contrabaixo e voz), Axel Flag, 45 (vocal), Lumineiro, 26 (bateria e voz) e Jack Rubens, 26 (bandolim). O repertório tem músicas próprias que misturam influências ciganas, do jazz, do blues e do folk e canções de big bands e de cantores como David Lee Roth, ex vocalista do Van Halen.

O que chama a atenção na banda – que usa a rua como palco principal – é a qualidade na execução das músicas e a capacidade de improvisar de acordo com o público que os está assistindo. Apesar do pouco tempo de formação, existe uma sintonia fina. Isso fica patente quando os integrantes cantam juntos, como um coral. Não há nota fora de lugar e os tons de voz combinam perfeitamente.

Além de música boa, eles também são notados pela aparência peculiar. Lumineiro, por exemplo, veste-se como seu avô se vestia quando tinha a idade dele: com calça, camisa, suspensórios e chapéu. Ostenta até um bigode fino e comprido que inspirou o primeiro nome da banda (“mustache” é bigode, em inglês).

Pete, fã absoluto de músicas folclóricas americanas (daí o ‘e os apaches’) prefere macacões que lembram um camponês do Kansas. Mas o visual mais divertido fica para Rubens, adepto de laços na gola das camisas. Impossível não lembrar do vampiro Lestat, personagem de Tom Cruise em Entrevista com o Vampiro (1994).

Shows fechados

Com visual e som arrojados, eles costumam formar rodinhas quando tocam nas ruas do centro. A iniciativa de percorrer a cidade, aliás, acabou rendendo, este mês, shows fechados em São José do Rio Preto, Osasco e em São Paulo, na Vila Madalena. A banda também se apresentou no Rio de Janeiro e em Florianópolis, por causa de convites que receberam nas apresentações do asfalto.

Mas a rua não rende só alegria e dinheiro no chapéu dos músicos. “Uma vez, estávamos tocando na Rua Augusta e um morador de um prédio residencial jogou água fria em cima da gente”, conta Tomás. Se eles desanimaram? Não. Rubens prefere lembrar, porém, dos moradores simpáticos. “Numa ocasião, vimos um casal numa janela e fizemos uma serenata para eles. De repente, os vizinhos vieram participar”, diz.

Além de músicos, os integrantes do Mustache e os Apaches são conhecidos por darem festas onde moram e transformarem suas casas em centros culturais – para o horror dos vizinhos. S

Semana passada, fizeram a última, numa casa em Perdizes (que já serviu de morada para a banda gaúcha Cachorro Grande), com direito a teatro, malabarismo, performance e, claro, música. O contrato do aluguel não foi renovado. “Pelo menos, da rua a gente não pode ser despejado”, brinca Shapperd.