O rock voltou mesmo ao Rio?

Foram dez anos afastado da sua cidade natal. Seis edições fora do País. O retorno do Rock in Rio ao País e à cidade que lhe empresta o nome e confere incoerências como Rock in Rio Lisboa, ou Rock in Rio Madri, prometia ser grandioso. Roberto Medina, presidente do festival, dizia, desde o ano passado, que seria um evento para a história.

De fato, um festival que trouxe, em sete dias, atrações como Katy Perry, Rihanna, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Motörhead, Metallica, Janelle Monáe, Ke$ha, Jamiroquai, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Shakira, Maroon 5, Coldplay, Evanescence, System of a Down e Guns N’Roses, e abrigou 700 mil pessoas, merece ser respeitado. Calma, ainda não entramos no mérito e no sucesso dessas escolhas.

Antes de se confirmar qualquer atração, é preciso descobrir como acomodar 100 mil pessoas num espaço de 150 mil metros quadrados. Isso não funcionou bem nesta edição, ainda mais levando em conta a proposta do festival, que é fazer com que as pessoas circulem por todos os cantos da Cidade do Rock – cujo mapa, visto de cima, lembra vagamente o formato de uma guitarra.

Uma falha que causou congestionamentos entre a passagem do Palco Mundo para o Sunset, onde estava localizada a montanha- russa, e para a Rockstreet, com seus shows de jazz e lojinhas diversas. Ali, onde o braço fictício da guitarra se junta com o corpo, formando um funil, foi instalada uma das praças de alimentação.

Então, imagine: em algum show desinteressante do Palco Mundo – Claudia Leitte, talvez? –, a fome aperta e você é levado a procurar comida ou, então, só quer esticar as pernas e ouvir um jazz. As filas enormes dos caixas da praça de alimentação chegavam quase à roda-gigante, localizada a alguns metros, do outro lado.

Passar ali tornou tudo quase uma aventura: desvia do cachorro quente, foge do copo de cerveja pronto pra virar, pula alguém sentado na grama sintética. O desenho da Rockstreet foi muito afetado por causa desse mau planejamento. Bem feita e colorida, lembrando Nova Orleans, essa Rua do Rock foi alvo de muitas fotos, mas pouca estadia.

Os shows no coreto, com o som baixo, eram engolido pelos ruídos das conversas e do som dos outros palcos que chegavam até ali. A tenda eletrônica, localizada no fim da Rockstreet, foi uma ideia acertada. Com o melhor som do festival, era possível ouvir cada detalhe, cada batida, onde quer que se estivesse.

Ajustes para a próxima edição

As filas, de fato, atrapalharam muito. Sobretudo, no primeiro fim de semana, não era difícil se esperar até três horas por um hambúrguer de R$ 10. Nos brinquedos (montanha-russa, roda-gigante e tirolesa), o tempo de espera podia chegar até incríveis seis horas. Medina, que anunciou uma quinta edição do festival em 2013, disse que serão vendidos 15 mil ingressos a menos. O que deve aliviar a perambulação pela Cidade do Rock.

Os preços das comidas também merecem nota. Eram abusivos: se gastava R$ 5 uma coxinha, ou R$7 em um chope. Mas, infelizmente, nada que já não seja de praxe em festivais. Mas a pior de todas as situações foi o chamado “caos do cocô”.

No dia do metal, no primeiro domingo de festival, o sistema de escoamento de esgoto sofreu com a quantidade de objetos jogados em vasos sanitários e entupiu. O resultado foi um terrível mau cheiro ao lado dos banheiros e, principalmente, a falta de higiene que tomou conta do lugar: as privadas, entupidas, não mais funcionavam e os mictórios (no caso dos banheiros masculinos) também deixaram de escoar os resíduos e começaram a transbordar.

Já os dois palcos maiores, o Mundo e o Sunset, foram antagônicos. No primeiro fim de semana, o Mundo tinha um som claro – e contou com o melhor show do festival, do Metallica, no domingo, dia do metal. Suas atrações também foram mais coerentes com o clima de cada dia.

Fez sentido, por exemplo, a escalação de Claudia Leitte na primeira noite, com rebolativas Rihanna e Katy Perry, que são quase um axé industrializado americano. Pobre de Elton John, que precisou carregar, sozinho, o peso do verdadeiro (e bom) pop.

Enquanto isso, no Sunset, os problemas com a equalização do palco ou o fraco poder das caixas de som, praticamente, minaram a esperança de qualquer destaque da primeira semana. Era quase impossível ouvir o que se tocava. E, quando se conseguia, era melhor dar um passo para trás ou para o lado, para evitar os chiados e os erros no balanceamento sonoro.

Exemplos máximos disso foram as apresentações do Angra com a Tarja Turunen e do Sepultura com o Tambours Du Bronx. Parecia uma grande festa de mímica no palco – só quem estava bem próximo deles conseguia ouvir algo com alguma clareza.

No segundo fim de semana, tudo se inverteu. As torres que formavam um segundo perímetro com caixas de som do Mundo começaram a sofrer desgaste e atrapalharam shows animados, como do Skank e do Coldplay. Era necessário rodear o palco – e a imensa massa de público –, à procura de alguma que estivesse em pleno funcionamento.

As escolhas desses quatro últimos dias também foram duvidosas. Ou alguém consegue explicar o que o Lenny Kravitz fazia entre a Ivete Sangalo e a Shakira? E por que a escolha dos mexicanos dramalhões do Maná para representar o rock latino em todo o festival?

No palco menor, o Sunset, as críticas no primeiro fim de semana fizeram bem e foram providenciadas mudanças consideráveis. O som foi ajustado – já não parecia que havia uma criança subindo e descendo os botões da mesa – e os encontros dos músicos passaram a ter mais sabor.

Marcelo Jeneci com Curimin, Joss Stone (sozinha, linda que só, não precisa de companhia), Céu e João Donato, Tiê e Jorge Drexler, Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes, Titãs e os portugueses do Xutos e Pontapés, e Marcelo Camelo e os californianos The Growlers foram divertidos e serviram ao seu propósito.

No fim, com a volta do Rock in Rio para o País, é possível perceber, acima de tudo, que aquele festival mágico como o de 1985, realizado no fim da ditadura militar, já não existe mais. É um evento globalizado. Não há mais luta por alguma causa, nem o romantismo do rock’n’roll contestador.

Também não é uma festa alternativa, como os sempre empolgantes Glastonbury e Coachella. É, por fim, pop, com nome de “rock”. E global, mesmo levando o Rio de Janeiro na sua identidade.