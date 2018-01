O rock pesado nacional dos anos 80 é o destaque do programa Combate Rock n° 107

Um grande evento para celebrar o rock pesado brasileiro dos anos 80 é o destaques do mês de novembro em São Paulo. O Super Peso Brasil vai reunir as bandas Centúrias, Metalmorphose, Taurus, Salário Mínimo e Stress no Carioca Club, no dia 9 de novembro, e o Programa Combate Rock nº 107 antecipa alguns detalhes, incluindo uma entrevista com integrantes do Centúrias, que narram nesta primeira parte as dificuldades de fazer heavy metal em português há mais de 30 anos.

Lista de músicas



1 - Sobreviver - Centúrias 2 - Fortes Olhos - Centúrias 3 - Senhores da Razão - Centúrias 4 - Animal - Centúrias 5 - Ninja - Centúrias 6 - Guerra e Paz - Centúrias 7 - Máscara - Metalmorphose 8 - Flor Atômica - Stress 9 - Massacre - Taurus 10 - Falsos Comandos - Taurus 11 - Beijo Fatal - Salário Mínimo 12 - Minha Droga é o Metal - Metalmorphose