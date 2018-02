O rock é quase uma miragem na Virada Cultural estadual; confira a programação

da equipe Combate Rock

E o rock também passou bem longe da Virada Cultural Paulista, em várias cidades do Estado de São Paulo. O resumão com as “principais” atrações sequer mencionas o melhor de todos os shows, disparado: Dr. Sin à tarde em Campinas, no dia 26, domingo.

Serão 26 as cidades do Estado que vão receber a 7ª edição da Virada Cultural Paulista. Os destaques roqueiros, pouquíssimos, ao lado do Dr. Sin: Titãs em Franca (madrugada de sábado para domingo) e Barretos (domingo); O Terno e Raimundos em Diadema (sábado); Raimundos em Indaiatuba (domingo); Vanguart em Franca (sábado); Lobão em Jundiaí (sábado) e São Carlos (domingo); Brendan Benson em Presidente Prudente (sábado) e Marília (domingo); Ludov em Mogi das Cruzes (sábado); Garotas Suecas em Mogi das Cruzes (domingo); Ultraje a Rigor em Piracicaba (sábado); Nasi em Presidente Prudente (sábado) e São José do Rio Preto (domingo);

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira os destaques da Virada Cultural Paulista e acesse a programação completa no site do evento.

Americana

Dia 25 | 23h00 | Tulipa Ruiz

Dia 26 | 00h30 | Wax Tailor (França)

Dia 26 | 15h30 | Vítor Araújo

Araçatuba

Dia 25 | 18h00 | Grupo Lume

Dia 26 | 00h30 | The Amy Lives Project (UK)

Dia 26 | 17h00 | Marcelo Jeneci

Araraquara

Dia 25 | 18h00 | Cia. Munguzá

Dia 26 | 00h30 | Muchachito (Espanha)

Dia 26 | 18h30 | Gaby Amarantos

Assis

Dia 25 | 18h00 | Cia. Fragmentos

Dia 26 | 00h30 | Otto

Dia 26 | 18h30 | Los Tres (Chile)

Barretos

Dia 25 | 21h30 | Antonio Zambujo (Portugal)

Dia 26 | 00h30 | Criolo

Dia 26 | 18h30 | Titãs

Bauru

Dia 26 | 00h30 | Pitty e Martin

Dia 26 | 15h30 | Lirinha

Dia 26 | 18h30 | Dena (Bulgária/Alemanha)

Botucatu

Dia 25 | 18h00 | Ballet Stagium

Dia 25 | 21h30 | Ariana Delawari (EUA)

Dia 26 | 18h30 | Tulipa Ruiz

Campinas

Dia 25 | 18h00 | Cena 11

Dia 26 | 17h00 | Barcelona Sessions (Espanha)

Dia 26 | 18h30 | Emicida

Caraguatatuba

Dia 25 | 18h00 | Marcelo Mansfield [Stand Up]

Dia 26 | 00h30 | Arnaldo Antunes

Dia 26 | 18h30 | Monsieur Periné (Colômbia)

Diadema

Dia 25 | 23h00 | O Terno

Dia 26 | 00h30 | Raimundos

Dia 26 | 18h30 | Wax Tailor (França)

Franca

Dia 25 | 23h00 | Vanguart

Dia 26 | 00h30 | Titãs

Dia 26 | 18h30 | Criolo

Indaiatuba

Dia 25 | 23h00 | Siba

Dia 26 | 00h30 | Au Revoir Simone (EUA)

Dia 26 | 18h30 | Raimundos

Jundiaí

Dia 25 | 23h00 | Shirley King (EUA)

Dia 26 | 00h30 | Lobão

Dia 26 | 18h30 | Gal Costa

Marília

Dia 26 | 00h30 | Emicida

Dia 26 | 17h00 | Anelis Assumpção

Dia 26 | 18h30 | Bredan Benson (EUA)

Mogi das Cruzes

Dia 25 | 23h00 | Ludov

Dia 26 | 00h30 | Zalon Thompson (UK)

Dia 26 | 17h00 | Garotas Suecas

Mogi Guaçu

Dia 25 | 21h00 | Thiago Petit

Dia 26 | 14h30 | Cia. Mariana Muniz

Dia 26 | 16h00 | Ariana Delawari (EUA)

Mogi Mirim

Dia 25 | 23h00 | Holger

Dia 26 | 00h30 | Dena (Bulgária/Alemanha)

Dia 26 | 18h30 | Marcelo D2

Piracicaba

Dia 25 | 21h30 | Lucas Santtana

Dia 26 | 00h30 | Ultraje a Rigor

Dia 26 | 18h30 | Muchachito y Sus Compadres

Presidente Prudente

Dia 25 | 23h00 | Nasi

Dia 26 | 00h30 | Brendan Benson (EUA)

Dia 26 | 18h30 | Afrobombas

Registro

Dia 25 | 23h00 | Barcelona Sessions (Espanha)

Dia 26 | 00h30 | Monobloco

Dia 26 | 15h30 | Memórias de um Caramujo

Santa Bárbara d’Oeste

Dia 26 | 00h30 | Mombojó

Dia 26 | 17h00 | Holger

Dia 26 | 18h30 | Au Revoir Simone (EUA)

Santos

Dia 26 | 00h30 | Gilberto Gil

Dia 26 | 16h30 | Zalon Thompson (UK)

Dia 26 | 19h10 | Arnaldo Antunes

São Carlos

Dia 25 | 23h00 | Garotas Suecas

Dia 26 | 00h30 | The Platters (EUA)

Dia 26 | 18h30 | Lobão

São João da Boa Vista

Dia 26 | 00h30 | Gal Costa

Dia 26 | 15h30 | Tokio Savannah

Dia 26 | 18h30 | Shirley King (EUA)

São José do Rio Preto

Dia 26 | 00h30 | Gaby Amarantos

Dia 26 | 17h00 | Nasi

Dia 26 | 18h30 | The Amy Lives Project

São José dos Campos

Dia 25 | 21h30 | Silva

Dia 26 | 00h30 | Marcelo D2

Dia 26 | 18h30 | Big Sam’s Funky Nation (EUA)