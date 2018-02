O que rolou no show do KISS em Porto Alegre

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso*

O KISS se apresentou em Porto Alegre na noite da quarta-feira, dia 14 de novembro, para cerca de 10 mil fãs. O grupo norte-americano iniciou no Gigantinho a parte brasileira da sua “Monster Tour”, que ainda passará por São Paulo, no dia 17, na Arena Anhembi, e, no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, no dia 18. A turnê divulga o novíssimo álbum “Monster”. É o 20º disco da banda e saiu do forno em outubro.

Conforme o set list, que você pode ver após o final do texto, o KISS mesclou grandes sucessos da carreira, como “I Love It Loud”, “Lick It Up” e “Rock and Roll All Nite”, com músicas do novo trabalho, como “Hell or Hallelujah”. A abertura ficou com “Detroit Rock City”, com direito à banda descendo ao palco por meio de uma espetacular plataforma (veja o vídeo abaixo).

Importante destacar que o show começou com nada menos do que 2 horas e 25 minutos de atraso. Marcada inicialmente para as 21 horas, a apresentação demorou para começar porque houve um atraso com os quatro caminhões que continham pedaços do palco. Os veículos traziam os equipamentos de som, luz e pirotecnia do Paraguai, onde a banda também se apresentou no dia 12, mas chegaram a ficar temporariamente retidos na Alfândega.

Segundo os relatos da imprensa presente, enquanto a banda brasileira Rosa Tattoada fazia a abertura, a estrutura do palco ainda passava por sua fase final de montagem. O público ficou impaciente durante a espera e chegou a vaiar a produção, a ponto de um locutor pedir paciência aos fãs.

Depois que o grupo norte-americano subiu ao palco, a impaciência deu lugar à euforia, com o público de Porto Alegre celebrando um verdadeiro espetáculo. Após fechar a primeira parte da apresentação com “Black Diamond”, o KISS voltou para o bis com “Lick It Up”, ”I Was Made for Lovin’ You” e ”Rock and Roll All Nite”, esta última com direito à tradicional chuva de papel picado, em clima de grande festa.

Agora, o KISS tem a missão de levar a alegria a São Paulo e Rio de Janeiro. As entradas para os shows das capitais paulista e fluminense podem sem compradas no site www.livepass.com.br.

Para o show de São Paulo, os ingressos, já no segundo lote, custam R$ 320,00 para a Pista, contra R$ 300,00 do já esgotado primeiro lote. Quanto à apresentação do Rio de Janeiro, os valores são de incríveis R$ 650,00 (Pista Premier); R$ 320,00 (Pista); R$ 450,00 (Cadeira nível 1); R$ 220,00 (Cadeira nível 3); e R$ 550,00 (Camarote).

Uma novidade em relação ao show de São Paulo é que o Portal Terra transmitirá com exclusividade a apresentação na Arena Anhembi. Ela poderá ser acompanhada ao vivo em vídeo e de graça para todo o País em HD (ou padrão standard, a depender da velocidade de banda do internauta), inclusive por tablets, smartphones e TVs conectadas Sony.

Vale lembrar que, tanto na capital paulista como no Rio de Janeiro, a abertura ficará por conta do Viper, grande banda nacional que se reuniu neste ano, inclusive com o vocalista André Matos de volta. O show do grupo brasileiro faz parte da histórica turnê ‘To Live Again Brasil 2012′, em que a grupo tocou na íntegra seus dois discos de estreia, “Soldiers of Sunrise” e “Theatre of Fate”.

*Flávio Leonel é editor do ótimo blog Roque Reverso.