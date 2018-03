O perigo 'invisível' de se ver um show no Brasil

Marcelo Moreira

Show da banda alemã Scorpions em São Paulo, final dos anos 90, no finado Olympia, na Lapa, zona oeste. Já era final de ano, mas a cidade vivia um calor atípico, acima do normal. E eis que a casa lota, quase 4 mil pessoas, segundo os jornais da época.

Muita gente passa mal, a maioria mulheres, que são atendidas de forma improvisada por uma brigada de incêndio que demonstrava pouca intimidade com os procediementos de primeiros socorros. Nenhum médico tinha sido visto na casa.

Corte brusco. Estamos em 2009, em uma casa de porte médio de São Paulo, para um show de heavy metal superlotado. Apenas uma porta, que servia de entrada e saída, com seguranças despreparados e truculentos, sme o menor indício de ter alguma noção de primeiros socorros. Nenhum vestífio de brigada de incêndio, e não havia portas antifogo.

As duas situações foram presenciadas por pai e filho, com uam distância temporal de pelo menos dez anos. No show do Scorpions, quem esteve presente foi o pai, hoje oficial aposentado do Corpo de Bombeiros da capital paulista. Pede para não ser identificado para evitar complicações legais.

“Cansei de ver irregularidades em casa de shows de qualquer gênero musical. Estive em uma na zona leste, dedicada ao rock, e vi tanta coisa absurda que decidi agir, me apresentando como tenente dos bombeiros, mas fui humilhado: os caras apresentaram todos os laudos e documentos em ordem, por mais que houvesse irregularidades. Fiquei tão irritado que fui embora e não vi o show que eu tanto aguardava. Praticamente parei de ir a apresentações em casa fechadas, só em estádios. ainda curto rock, mas bem menos”, disse o oficial.

Seu filho acabou de completar 31 anos de idade. É policial civil graduado em uma cidade do interior de São Paulo. Adora ser chamado de metaleiro e há pouco mais de cinco anos passou a escutar as vertentes mais extremas, como thrash, death, black e grind. Sempre que pode escapa da cidade onde está lotado e vai a shows variados em São Paulo ou Campinas.

“Não me sinto seguro em nenhuma casa de porte médio ou pequeno em São Paulo. São arapucas, que funcionam livremente, sem que haja qualquer incômodo por parte de qualquer fiscalização. Eu sei que existe um problema complicado de legislação, que é falha e omissa. O poder público, quando atua, vai e interdita, mas isso dura pouco. A Justiça não demora muito e libera, justamente porque a legislação tem brechas. O juiz até percebe que a interdição tem fundamento, mas os advogados de defesa sempre conseguyem reverter porque a lei não é clara, sendo que muitas vezes favorece o infrator. O juiz, dependendo da situação, tem de liberar para não cometer irregularidades”, diz o policial, que também pede o anonimato. E reforça que há um problema grave de legislação e falta de fiscalização.

É bom deixar claro que essas observações não são oficiais. Quando observaram os problemas, apenas constataram como usuários, embora com mais conhecimentos técnicos do que a maioria. oficialmente não tinham como empreender uma vistoria técnica ou até mesmo impedir o evento – neste último quesito, qualquer autoridade pode ao menos tentar impedir e fechar o estabelecimento diante de risco iminente de tragédia, coma devida comunicação oficial às corporações. Portanto, eles se referiram apenas aos eventuais problemas visíveis e fáceis de constarar, e não à documentação ou à autorização de funcionamento.

Pai e filho entraram em contato com o blog por meio de um amigo em comum, após a publicação do texto “É um milagre que a tragédia de Santa Maria nunca tenha acontecido em SP”, publicado ontem por conta da tragédia de Santa Maria (RS), onde 233 pessoas morreram em incêndio na boate Kiss.

Muitos leitores e jornalistas amigos do Combate Rock compartilharam suas impressões a respeito de casas noturnas e de shows em relação à segurança, e houve unanimidade: as casas brasileiras são inseguras e propensas a uma tragédia. Em São Paulo, boa parte delas apresenta ao menos alguma falha ou algo que mereça reparo.

Os relatos acima, do bombeiro e do policia, são importantes porque vêm de duas autoridades, ainda que suas impressões careçam de dados oficiais – ou mesmo de da validação oficial de uma inspeção.

São duas autoridades que são fãs de rock, mas que sempre ficaram – e ficam – atentas a questões que não fogem de suas áreas de atuação.

O policial é frequentador de várias casas paulistanas e afirma que quase todas são inseguras, com apenas uma porta de saída em caso de emergência, não têm brigadas de incêndio e não contam com funcionários capacitados para lidar em casos de emergência.

“O que fazer quando, mesmo que evidente a falta de brigada ou de saídas de emergência, o promotor ou proprietário apresenta toda a documentação em ordem, com alvarás em dia e laudo do Corpo de Bombeiros? Por mais que a autoridade tente interditar provisoriamente, a casa reabre com liminar. Quando o mérito for analisado, a tragédia terá acontecido”, lamenta o policial.

O Combate Rock também conversou com dois engenheiros de segurança no trabalho, mas com especialização em segurança de edificações, além de um arquiteto especializado no memso assunto. apenas um deles frequenta casas noturnas de porte médio em São Paulo e já esteve em um show de rock em um bar que se transformou em pequena casa de shows.

Descrevi algumas das casas que abrigam show de rock em São Paulo e os três, apesar da informalidade e de informações não oficiais e sujeitras à imprecisão, comentaram que existem,. ao menos, “inadequações” nos locais mais frequentados, e que teriam problemas se houvesse fiscalização rígida do poder público – o que não quer dizer que seriam interditados ou fechados definitivamente.

Seja como for, que a tragédia gaúcha sirva para que a fiscalização seja mais atuante e rigorosa, e que a legislação mude para que a segurança dos espectadores seja garantida – até porque a repercussão internacional foi a pior possível.

A Fifa, por exemplo, apressou-se em divulgar que “confia plenamente na capacidade do Brasil em organizar eventos de porte como a Copa do Mundo”. Se houvesse confiança de verdade, por que fazer uma declaração deste tipo. Ficou claro que existe uma enorme desconfiança a respeito da organização de eventos – e a tragédia gaúcha reforça essa convicção.