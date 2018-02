O pequeno 'Live Aid' do Dr. Sin em São Paulo

Marcelo Moreira

Um verdadeiro time dos sonhos do metal nacional vai se reunir em São Paulo em agosto para uma versão muito menor, mas bem brasileira, do Live Aid, o maior de todos os festivais beneficentes da história do rock, realizado em 1985. Sob a liderança do trio paulistano Dr. Sin, o evento “Dr. Sin Help’s II” pretende arrecadar recursos para o Hospital Casa do Caminho, de Araxá (MG).

A organização mais uma vez é de Eliane Veronezzi, mulher do baixista e vocalista Andria Busic, do Dr. Sin. “Mais do que um minifestival, será uma reunião de amigos em prol de um objetivo filantrópico da maior importância. A solidariedade sempre foi a marca da geração de roqueiros que surgiu no Brasil nos anos 80 e o legado está sendo passado aos músicos mais novos. É um orgulho participar de tal evento”, diz Eliane.

O time de artistas é de primeiro nível: Edu Falaschi (Almah, ex-Angra) e Symbols), Danniel Costa, Nando Fernandes (ex-Hangar), Ricardo Confessori (Angra e Shaman), Demian Tiguez (ex-Symbols, Anjos do Resgate), Felipe Andreoli (Angra, ex-Almah), Ricardo Cassal (On Band), Raphael Bittencourt (Angra), Vivi Keller, Lucas Lima Taffo (filho de Wander Taffo), Helcio Aguirra (Golpe de Estado), Marco Bavini, Heros Trench (Korzus), Michel Leme (conceituado músico de jazz) e Luis Carlini (ex-Tutti Frutti e Rita Lee), todos cantando e tocando musicas do Dr. Sin.

O destaque internacional fica por conta de Mark Boals, grande vocalista de hard rock que já tocou com Yngwie Malmsteen, Uli Jon Roth (ex-Scorpions) e Royal Hunt, entre outros.

“Vai ser um tarefa complicada conseguir agendar datas para a turma ensaiar, é um trabalho insano de conciliação de agendas, mas a meta é nobre. Todos são bons amigos nossos e prontamente aceitaram o convite”, afirmou Andria Busic, que integra o Dr. Sin há 20 anos com o irmão Ivan, baterista, e com o mago da guitarra Eduardo Ardanuy.

E a participação no evento não se resume a artistas renomados. Algumas empresas do ramos musical apoiam culturalmente o evento e doaram produtos para serem sorteados entre o público. São baixos, guitarras, pratos de bateria oferecidos por nomes como Paiste, Yamaha, Lady Snake Rock Wear, Solez e Tagima.

A cada evento do “Dr. Sin Help’s” uma entidade assistencial é escolhida para ser contemplada com a renda. O Hospital Casa do Caminho, de Araxá, foi criado em 1980 com o nome de Obras Assistenciais Casa do Caminho, auxiliando com deficientes físicos sem condições financeiras. Sobrevive basicamente de verbas do SUS e de doações espontâneas vindas da comunidade e de empresas da região do Triângulo Mineiro.

“O trabalho realizado pela entidade é maravilhoso, nós conhecemos e vimos a seriedade e a competência com que realizam os atendimentos. Merece ter suas atividades divulgadas e celebradas”, afirma Busic.

Serviço:

‘DR.SIN Help’s II’

5 de agosto – 19h

Manifesto Bar – Rua Iguatemi, 36, Itaim – São Paulo

R$ 20 + um quilo de alimentos não perecíveis.