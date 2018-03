O mundo ainda tem salvação, e as crianças vão salvá-lo

Marcelo Moreira

Depois de aguentar tanta porcaria e coisas sem sentido, deslocadas, no Rock in Rio, eis que é gratificante ver que o mundo ainda tem salvação quando nos deparamos com crianças fazendo o que estas resolveram fazer. E pensar que algumas atrações do Rock in Rio 2011, como NX Zero, Detonautas, Gloria, Kesha, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e mais algumas excrescências não conseguem atingir 30% da qualidade musical, da espontaneirade e da sinceridade que essa molecada consegue transmitir em um simples ensaio...