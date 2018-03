O mestre Jon Lord ao vivo, no blues e na música erudita

Marcelo Moreira

O mestre Jon Lord anunciou recentemente em seu site oficial que iniciava uma árdua luta contra o câncer, mas a doença parece que não afetou a sua imensa capacidade produtiva. Aos 71 anos e fora do Deep Purple há quase oito anos, o tecladista britânico simplesmente colocou no mercado simultaneamente dois álbuns ao vivo de extrema qualidade. E promete mais ainda para os próximos meses, na medida em que tratamento contra o câncer permitir.

“Live” foi o primeiro a chegar, e é creditado apenas a Jon Lord. Gravado em um imponente teatro em Bucareste, capital da Romênia, em 2009, traz o tecladista acompanhado pela orquestra búlgara The Rousse Philharmonic Orchestra, conduzida pelo excelente maestro Nayden Tadorov, e pelos cantores Steve Balsamo e Kasia Laska.

O repertório, todo adaptado por Lord para um autêntico concerto, traz pérolas do Deep Purple, como “Pictures of Home”, “Soldier of Fortune” e Child in Time”, além de peças de sua mais famosa suíte, “Sarabande Suite”, e um clássico de sua carreira solo, “Picture Within”.

O álbum tem apenas nove músicas, mas revela um músico de extremo talento e bom gosto, além de exímio arranjador. A obra leva o seu nome, mas Lord mostra-se discreto e sem firulas nos teclados: seu objetivo é fazer com que a orquestra e os vocalistas convidados ressaltem a qualidade das músicas. É uma peça obrigatória para quem gosta de música de qualidade e aprecia arranjos eruditos sofisticados para músicas clássicos do rock.

O segundo álbum também chama-se “Live”, mas é creditado ao Jon Lord Blues Project. Longe da pompa e da sofisticação de um teatro de ópera, onde foi gravado o primeiro álbum, esse aqui é uma grande jam entre amigos em clima de boteco.

O tecladista aqui se transforma em mestre de cerimônias e recheia todo o álbum com camadas de teclados vigorosas para que seus convidados e amigos brilhem.

E que amigos: estão lá Miller Anderson (guitarra e vocais), parceiro antigo dos anos 70 nas obras conceituais de Lord, Maggie Bell (vocais), maravilhosa cantora escocesa que deu alma à não menos excelente banda Stone the Crows, Zoot Money (teclados e vocais), um dos mais antigos astros do blues britânico ainda em atividade, Colin Hodgkinson (baixo), requisitadíssimo músico de estúdio na Inglaterra, e o Pete York (bateria).

Gravado em um ótimo clube na Alemanha, na cidade de Rottweill ( próxima à fronteira com a Suíça) em 14 de maio deste ano, o álbum não inventa no repertório. Aposta nos certeiros standards do gêneros em clássicos roqueiros que ganham uma roupagem bem diferente, no caso do hino “Wishing Well”, da banda inglesa Free e que ganhou versões simplesmente destruidoras de astros variados como Gary Moore, Blackfoot, Queen + Paul Rodgers, Bruce Dickinson (Iron Maiden), At Vance, Runaways e Rod Stewart, entre outros. Maggie Bell mostra nesta música que já existia uma Joss Stone nos anos 70, com imenso feeling de dar inveja.

Evidentemente que o Deep Purple, banda que Lord fundou em 1967 com Ritchie Blackmore e Ian Paice, estaria presente. A jazzística “Lazy” se torna cada vez mais jazz, enquanto que o clássico “When a Blind Man Cries” ganha muito em dramaticidade com o clima blues/gospel acentuado pela interpretação sublime de Miller Anderson. A sucessão de hits blueseiros se sucede – “I’m a Man”, “Houchie Couchie Man”, “It Never Rains But It Pours”, “Walkin’ Blues”…

O projeto atual é bem mais voltado às raízes do blues do que a colaboração de Lord com a banda australiana Hoochie Coochie Men, liderada pelo baixista Bob Daisley (ex-Ozzy Osbourne), e que rendeu dois bons CDs.

Descontraído, “Jon Lord Blues Project Live” evidencia o quanto a banda curtiu estar no palco e tocando o repertório escolhido pelo ex-tecladista do Deep Purple. MMais do que genialidade e talento, este álbum transborda o prazer da música pela música em si. Ainda sem versões brasileiras, os dois valem cada centavo.