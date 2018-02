O mais novo épico do Saxon

Marcelo Moreira

Paul “Biff” Byford fica orgulhoso quando alguém diz que o seu Saxon é a banda mais inglesa de todas as bandas inglesas. “O DNA está todo ali, ninguém incorpora tanto o espírito inglês como nós. Nem mesmo o Iron Maiden.” Tudo bem que ele esquece propositalmente a “americanização” do som da banda nos anos 80, mas isso é um detalhe na atual conjuntura.

“Call to Arms” é o mais novo trabalho do quinteto inglês, recém-lançado na Europa. Segue a tendênciia dos últimos álbuns em relação ao peso das músicas – os bem-sucedidos “The Inner Sanctum” (2007) e “Into the Labyrinth” (2009), bem mais pesados dos que a maioria dos seus lançamentos da década pasada.

O novo álbum aprofunda os temas ligados à guerra e à história da Inglaterra, assim como o cotidiano das ilhas britânicas. A capa, corajosa, mas pouco inspirada, é um indicativo de como a banda trata os temas ligados a sua origem: imita a reprodução de um cartaz onde Lord Kitchener, general do exército britânico no século XIX e veterano das guerras do Sudão (1885) e do Bôeres (África do Sul, de 1899 a 1902), intima os seus cidadãos a “pegar em armas”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gravado no Chapel Studios em Lincolnshire, Reino Unido e no Electric Studios em Brighton, Reino Unido, o álbum de 11 faixas foi co-produzido pelo vocalista/letrista Biff Byford e Toby Jepson, vocalista que já cantou com a banda Little Angels.

“Esse é provavelmente o melhor álbum que compusemos e gravamos nos últimos 20 anos. Sei que muitas bandas dizem isso, mas o ‘Call To Arms’ realmente me dá essa sensação”, disse Byford no site da banda.

A trilogia de abertura é um grande resumo do que é o momento do Saxon no século XXI, com músicas rápidas, pesadas e com riffs de guitarra técnicos de muito bom gosto. “Call to Arms”, a faixa-título, é um dos grandes temas épicos da banda, do mesmo calibre de “Crusader”, “Conquistador” e “Sea of Life”. “When Doomsday Comes” é outra pérola de peso e bom gosto, com a particpação de Don Airey (teclados, do Deep Purple). Já é um dos grandes lançamentos do ano.

“Call To Arms”:

01. Hammer Of The Gods

02. Back In ’79

03. Surviving Against The Odds

04. Mists Of Avalon

05. Call To Arms

06. Chasing The Bullet

07. Afterburner

08. When Doomsday Comes (Hybrid Theory)

09. No Rest For The Wicked

10. Ballad Of The Working Man

11. Call To Arms (orchestral version)