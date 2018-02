O magnífico encontro dos Stones com Muddy Waters, finalmente em CD e DVD

Marcelo Moreira

De todos o bluesmen históricos norte-americanos, Muddy Waters era o menos rancoroso em relação ao sucesso que os roqueiros brancos dos dois lados do Atlântico conseguiram desde os anos 60. Gente como Sonny Boy Williamson II e Howlin’ Wolf, por exemplo, nunca perdia a oportunidade de menosprezar os “branquelos usurpadores” do som dos negros – e que ficaram milionários.

O primeiro frequentemente destratava as estrelas inglesas que lhe faziam suporte em turnês pela Inglaterra. Wolf repetia o mesmo comportamento quando visitava Londres e gravava com os pupilos famosos que babavam ao verem a então lenda viva.

Waters tinha ressentimento, mas engolia seco e ia em frente. Mas não se conteve quando recebeu meio de última hora os Rolling Stones em um show em Chicago, em 1981.

Existem vários vídeos não oficiais que mostram um já milionário Mick Jagger, babando, com cara de fã encantado, ao lado do velho bluesman durante a execução de “Champagne and Reefer”, tendo ao fundo Keith Richards na guitarra, humilde e intimidado. Muddy Waters toma conta do palco de maneira soberba e incontestável, mostrando quem é que mandava naquele pedaço.

Os registros em vídeo e em áudio só existiam CDs piratas e fitas de vídeo VHS idem. Pois esse tesouro acaba de ser lançado oficialmente. A Eagle Rock Entertainment lançou neste mês de julho o CD e DVD “Muddy Waters & The Rolling Stones Live at the Checkerboard Lounge Chicago 1981”.

O material traz o registro completo da jam comandada pelo mestre blueseiro. Foi em novembro de 1981, durante uma turnê pelos Estados Unidos, que o grupo britânico aproveitou uma noite livre em Chicago para conferir o ídolo de perto, no clube que pertencia a Buddy Guy, The Checkerboard Lounge.

Na ânsia de dar o troco, Waters chamou ao palco Mick Jagger, Ron Wood, Keith Richards e Ian Stewart (pianista e um dos membros fundadores dos Stones), sendo que a performance também contou com os fantásticos Buddy Guy e Junior Wells em boa parte do show.

É desnecessário dizer que esse material é muito mais do que obrigatório para quem gosta de boa música e coleciona momentos memoráveis do rock e do blues. No momento ainda não há previsão de lançamento de versões nacionais do pacote, masjá existem grandes companhias de olho na possibilidade para licenciar em nosso território.



DVD

01. Sweet Little Angel

02. Flip Flop and Fly

03. Muddy Waters Introduction

04. You Don’t Have to Go

05. Country Boy

06. Baby Please Don’t Go

07. Hoochie Coochie Man

08. Long Distance Call

09. Mannish Boy

10. Got My Mojo Working

11. Next Time You See Me

12. One Eyed Woman

13. Baby Please Don’t Go (Instrumental)

14. Blow Wind Blow

15. Champagne & Reefer

CD

01. Introduction Instrumental

02. You Don’t Have To Go

03. Baby Please Don’t Go

04. Hoochie Coochie Man

05. Long Distance Call

06. Mannish Boy

07. Got My Mojo Working

08. Next Time You See Me

09. One Eyed Woman

10. Blow Wind Blow

11. Champagne & Reefer