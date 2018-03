O Guns N'Roses tentou, mas não escapou de sua própria caricatura

Marcelo Moreira

A capa de chuva amarela estilosa e o chapéu esquisito de bandido fuleiro de filmes de faroeste denunciaram o que estava por vir na primeira música, “Chinese Democracy”: Axl Rose esperava se livrar da caricatura dele mesmo, criada a partir do momento em que o Guns N’Roses voltou a fazer shows, em 2001. Não deu certo.

Axl insiste em chamar essa banda que veio com ele ao Rock in Rio 2011 de Guns N’Roses, mas não passa de uma banda solo. Tem pouco a ver com a aquele grupo raivoso, festivo, agressivo e perigoso que foi um giante do rock entre 1987 e 1993. A banda é bem razoável, entrosadinha, mas não transmite carisma, principalmente em longas partes instrumentais onde os novos integrantes parecem querer a todo custo enterrar os ex-guitarristas Izzy Stradlin e Slash.

A chuva forte aparentemente não incomodou Axl, que entrou no palco pouco antes das 3h da madrugada desta segnda-feira. Portou-se como um profissional, esforçando-se para não escorregar nas poças de água do palco alagado. Conseguiu agradar a boa parte do público, mas não convenceu quem realmente esperava ver algum resquício de Guns N’Roses.

A sua extensão vocal já não é mesma, e em 2001 tudo mundo já tinha percebido naquele Rock in Rio. Mas ao cantar “Mr. Brownstone”, grande hit da era de ouro, não só demonstrou certa dificuldade em reviver as partes mais altas da música, como pareceu faltar fôlego.

Ok, o cantor beira os 50 aos de idade, e não tem mais o vigor dos anos 80. Está até mais magro do que há dez anos. Mas ficou claro que, por mais profissionalismo que possa demonstrar, um show solo, ou melhor, com esse Guns N’Roses que existe hoje, é de certa forma um fardo.

Não é fácil levar nas costas sozinho o legado de uma banda que tinha tudo para estar ao menos no mesmo patamar do Metallica e do U2, mas que ficou pelo caminho. A saga do lançamento do álbum “Chinese Democracy” virou piada, com mais de 15 anos de estúdio para ser gravado, mas ainda assim Guns N’Roses é uma lenda. Justamente por isso é que o detentor do legado desta lenda deveria ter mais prudência antes de jogar o nome ao vento de um festival gigante.

O show do Guns até que eve seus momentos interessantes, esteve bem longe de ser um desastre, mas infelizmente o que tocou em 2011 no Rio era uma caricatura da mesma banda que fez o Maracanã estremecer em 1991. A comparação é inevitável, e soa como uma covardia para a banda atual.

O show desta madrugada foi competente na medida do possível, profissional e agradou boa parte do público, possivelmente aqueles que se contentam com muito pouco. Mas faltou alma, faltou vigor. De certa forma, faltou força. Faltou o Guns N’Roses. Axl tentou recriar o clima, mas ficou no meio do caminho…