O folk elaborado de Peter, Bjorn and John

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Divulgação – Banda volta ao básico com o repertório do disco Gimme Some – uma missão para o produtor sueco Per Sunding

Em 2008, o grupo sueco Peter, Björn and John veio ao Brasil tocar para pouco mais de 500 pessoas. No dia 5 de novembro, retornam para tocar para 20 mil pessoas, como atração do Planeta Terra Festival, no Playcenter. Da cena indie escandinava, saltaram para as arenas e os estádios, com ampla justiça.

Peter Morén (guitarras, gaita e vocais), Björn Yttling (baixo, teclados e vocais) e John Eriksson (bateria, percussão e vocais) já estão na estrada há 12 anos, mas vivem o melhor momento de suas carreiras internacionais. Acaba de sair no Brasil seu novo disco, Gimme Some, que mostra também uma notável pegada de rock”n”roll, vintage e moderna ao mesmo tempo. Morén falou ao Estado sobre sua nova visita ao Brasil.

Vocês vieram da cena indie. Sentem-se confortáveis tocando para estádios lotados atualmente?

Bem, nós andamos praticando bastante. Em 2009, fizemos a abertura da turnê do Depeche Mode, e foi uma boa iniciação para os shows de arena. A gente tinha de tocar sets curtos, era quase passagens de som (risos). Mas deu pra treinar bem e nós fomos ficando melhores. Ao mesmo tempo, continuamos tocando em clubes pequenos também, não perdemos o jeito.

Quando vocês lançaram seu álbum inteiramente instrumental, Seaside Rock, qual era a ideia? Porque agora vocês fizeram um álbum quase de punk rock, é o oposto daquilo.

Nós sempre quisemos fazer algo diferente do álbum anterior. Em Seaside Rock, a gente estava muito ocupado, tínhamos turnê o tempo todo, e foi uma coisa nova, totalmente diferente para nós. Foi uma experiência relaxante no estúdio e também fizemos uma turnê curta com o álbum, pela Suécia e pela Noruega apenas. Experimentos. Foi uma grande mudança, não pensamos em nenhuma coisa pop. Em 2009, fizemos The Living Thing, algo muito diferente de Seaside Rock, que era mais soturno, mais cheio de guitarras, eletrônica, sem bateria. Foi uma diversão coletiva, algo como uma brincadeira. E agora, como Gimme Some, nossa proposta é algo como “de volta ao básico”. Em nossos shows, sempre houve essa tríade guitarra, baixo e bateria, e então resolvemos radicalizar isso. Uma tentativa de capturar a energia que nós sempre despendemos no palco e colocar aquilo num disco. E para o próximo disco, não temos a menor ideia.

Da última vez que conversamos, você citou algumas influências antigas, como Aztec Camera, The Felt, Galaxie 500, e até mencionou Caetano Veloso e Jorge Ben. Que tipo de rock”n”roll mais remoto você experimentou para gestar esse novo disco? Digo isso porque me parece haver algum sabor de bandas como Yardbirds e outras dos anos 60 no álbum.

Você está muito certo. Há muito do rock e do pop dos anos 60 no disco, especialmente das minhas raízes, como Kinks, Birds, The Hollies. Foram bandas como essas que me fizeram formar uma banda, e tocar guitarra. Mas também fomos ainda mais longe, com referências ao rockabilly antigo, como Johnny Burnette, Buddy Holly, os primeiros do Elvis, e misturamos ao rock dos anos 70, como Buzzcocks, Damned, The Jam, Orange Juice. É tudo música baseada na guitarra, mas não é tudo a mesma coisa. E também há algo do krautrock, como Can. E também coisas que eu ouvia quando adolescente, como Stone Roses. É tudo um reflexo disso, mas não é reflexo de nada que tenha vindo depois disso.

Há a presença de um novo produtor na banda, um sueco chamado Per Sunding. Quem é ele e por que foi escolhido?

Isso também tem a ver com a decisão de ir atrás das raízes da banda. Quando começamos, ouvíamos muito um grupo sueco chamado Eggstone, que também era um trio, demonstravam muita atitude punk e baseavam o som em baixo, guitarra e bateria. Achamos que ele seria o cara adequado, embora não costumasse produzir discos de outros grupos que não o seu mesmo. Ele foi essencial para capturar o tempo “ao vivo” do grupo e colocar no disco. A bateria e a guitarra estão soando muito poderosas. Não foi um ditador, e acabou se tornando uma espécie de quarto membro do grupo.