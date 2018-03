O diabo na vida de Robert Johnson – parte 5

Márcio Ribeiro – coluna Blues Before Sunrise – site Whiplash

Robert Johnson morou com uma mulher diferente em cada cidade por onde passou. Especula-se que embora ele não tenha feito familia no sentido mais básico da palavra, provavelmente teve um número grande de filhos ilegítimos espalhados de norte ao sul do rio Mississippi e além. Sabe-se também que na cidade de Helena, em Arkansas, Johnson ficava com Estella Coleman, que tinha um filho adolescente chamado Robert Lockwood.

Johnson e Lockwood firmaram forte amizade, Lockwood sendo o único músico que se sabe a quem Robert Johnson procurou ensinar sua maneira de tocar. Johnson e Lockwood passariam a viajar e tocar juntos em pequenas temporadas mantendo-se dentro da região do Mississppi Delta.

Entre idas e vindas de Robert Johnson, sozinho ou acompanhado, a relação de Johnson com Estella Coleman durou pelo menos cinco anos que se tenha notícia. Robert Lockwood depois passaria a adotar o nome Robert Jr. Lockwood por conta de seu afeto e admiração pelo seu padastro.

Mas na maior parte das vezes, Robert Johnson segue sozinho pelo mundo. Ele tocou em tudo que é lugar, desde casas noturnas propriamente ditas a puteiros de quinta categoria. Quando ele chegava em um local novo, sua tática era de logo procurar tocar em uma esquina perto do barbeiro local, farmácia, ou um restaurante de preço popular. Essencialmente pontos de uso essencial da comunidade.

Outro detalhe que se sabe sobre o homem Robert Johnson é que ele tinha um dom natural de conversar com o povo local e com simpatia aliados à sua boa pinta, inevitavelmente consegue fazer amizade com alguém que o ajuda a se arranjar no local.

Tocava essencialmente por gorjetas nas ruas durante o dia e em inferninhos baratos à noite. Ele não se fixa em tocar só blues e sim qualquer coisa que possa agradar sua audiência imediata.

Pelo que se sabe, Johnson não costumava tocar suas composições próprias, sua preocupação maior era fixada em entreter e assim, ganhar uns trocados. Segundo Johnny Shines, uma das composições próprias que Johnson gostava de tocar ao vivo com mais freqüência era “Come On In My Kitchen”.

Sabe-se que Robert Johnson guardava com muito cuidado suas composições e era capaz de deixar um lugar de uma hora para outra se percebesse que havia alguém no público prestando excessiva atenção em como ele tocava. Nasce dessa paranoia seu hábito de tocar de lado, quase de costas para a plateia. E se ainda assim, ele sentisse a ameaça de alguém aprender demais assistindo-o tocar, Johnson se levantava e ia embora sem mais nem porque.

Foi assim que Johnny Shines perdeu Johnson de vista. Ele simplesmente desceu do palco enquanto Shines terminava o resto do set e foi embora. Quando Shines deu conta, Johnson já tinha pego o primeiro trem cargueiro e seguido na direção que o trem o levasse.

Voltando ao que se sabe como certo, Robert Johnson querendo gravar um disco só seu, ficou sabendo que em Jackson, Mississippi, o dono da quitanda tambem trabalhava como olheiro de talentos e supostamente tinha contatos com alguma gravadora. Johnson procura o tal dono da quitanda, um homem chamado H. C. Spier que gostou do que ouviu e arrumou dele encontrar-se com Ernie Ornette, que igualmente ficou bem impressionado com Johnson e ofereceu de gravá-lo em San Antonio, Texas onde sua gravadora, a Brunswick Records, tinha um estúdio de gravação.

O tal estúdio de gravação na verdade eram dois quartos alugados pela Brunswick em um hotel. Num quarto ficava instalado o engenheiro de som e seu equipamento, mais o produtor das sessões, que no caso trata-se de Don Law. No outro quarto ficava o microfone e o talento a ser gravado. Robert Johnson receberia entre $10 a $15 dólares por canção e nenhum direito autoral.

The Gunter Hotel, San Antonio TX Numa segunda-feira feia e de ventos forte, do dia 23 de novembro de 1936, no quarto 414 do Gunter Hotel, Robert Johnson grava “Kind Hearted Woman Blues”, “(I Believe I’ll) Dust My Broom”, “Sweet Home Chicago”, “Rambling On My Mind”, “When You Got A Good Friend”, “Come On In My Kitchen”, “Terraplane Blues” e “Phonograph Blues”.

Ele retornaria para o mesmo local na quinta-feira, dia 26, gravando somente uma canção, a “32-20 Blues”. Entre segunda e quinta, Robert Johnson seria preso por vadiagem e na delegacia apanha dos policiais e tem seu violão quebrado. Johnson dá o nome de Don Law como empregador que é contactado e, ao chegar na delegacia, confirma o status de músico pago pela sua gravadora conferido a Johnson.

Law paga fiança e deixa Johnson no hotel onde o músico estava hospedado. Colorindo um pouco essa estória tem outra. Conta-se que mal Law chega em sua casa e recebe um telefonema de Johnson pedindo cinco centavos emprestados de adiantamento para completar os quarenta e cinco centavos que ele tinha, para poder pagar cinquenta centavos que era o valor que uma prostituta que ele arrumara no hotel estava cobrando.

Fechando a semana de trabalho, sexta-feira dia 27 de novembro de 1936, Robert Johnson retorna pela última vez ao quarto 414 do Gunter Hotel e grava “They´re Red Hot”, “Dead Shrimp Blues”, “Cross Road Blues”, “Walking Blues”, “Last Fair Deal Gone Down”, “Preaching The Blues (Up Come The Devil)” e “If I Had Possession Over Judgement Day”. Johnson gravaria dois takes de vários de seus números, deixando um interessante material de estúdio uma vez que depois dos anos noventa, todo este acervo ficara finalmente disponível no mercado.