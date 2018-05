O circo de horrores de Alice Cooper

Felipe Branco Cruz

Era para ter sido um circo de horrores do rock interpretado pela personificação do mal. Mas não foi nada disso. O show que Alice Cooper fez na última quarta-feira, no Credicard Hall, em São Paulo, foi pura diversão.

Com uma plateia de 5 mil pessoas, formada majoritariamente por jovens, parte deles com os rostos pintados com as típicas olheiras pretas de Cooper, o roqueiro botou todo mundo para pular. Claro que com muitas caveiras, teias de aranha e zumbis ornando o palco, mas tudo inofensivo e em seu devido lugar.

Às 22h, ele abriu a apresentação em cima de uma escada, vestindo uma fantasia de aranha. Foi a deixa para cantar o clássico The Black Widow, de 1974. Em seguida, emendou com Brutal Planet, lançada em 2000. O público o acompanhou aos gritos.

Esbanjando juventude, aos 63 anos, Cooper pulou, berrou e regeu sua banda. O repertório teve clássicos como Under My Wheels, Billion Dollar Babies e No More Mr. Nice Guy (que dá nome à turnê).

Em Only Women Bleed e Cold Ethyl, o músico mostrou por que seu show tem essa fama de teatral. Ele pegou uma boneca de pano em tamanho real e dançou com ela. Depois a espancou e, por fim, simulou algumas cenas de sexo.

Já em Feed My Frankenstein, ele entrou no palco vestindo um jaleco de cientista louco e, da máquina cenográfica que pertenceria ao laboratório do cientista, surgiu, após explosões, um boneco gigante com as feições de Cooper, que desfilou entre os músicos da banda. Era o Frankenstein em forma do roqueiro.

O músico cantou ainda a nova I’ll Bite Your Face Off, que estará em Welcome 2 My Nightmare, álbum pensado para ser uma continuação de Welcome To My Nightmare, lançado em 1975. Uma das canções mais conhecidas de Cooper, Poison, de 1989, foi um dos pontos altos do show, com o público acompanhado em coro.

Pouco antes, dois carrascos entraram no palco empurrando uma guilhotina de assustar até os revolucionários franceses do século 18. A vítima era o próprio Cooper, que foi sumariamente julgado e “decapitado”. Após a execução, uma cabeça igual à do roqueiro foi exibida pelos músicos da banda, arrancando gritos da plateia.

Cooper ainda jogou dinheiro falso para o público, simulou lutar com uma espada e passou uma canção inteira apoiado numa muleta. Depois de 1h30 de apresentação, vestindo uma camisa da seleção brasileira e empunhando uma bandeira do Brasil, o roqueiro se despediu com o medley School’s Out/Another Brick in the Wall (do Pink Floyd).

No bis, ele cantou Elected e Fire, cover de Jimi Hendrix. Essa foi a segunda apresentação da turnê no Brasil. A primeira foi na terça-feira, em Porto Alegre.