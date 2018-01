O blues invencível de Susan Tedeschi e Derek Trucks

Julio Maria

Sem que ninguém por aqui conhecesse suas músicas, amparada apenas pelo selo ‘big band de blues’, a Tedeschi Trucks Band, do casal 20 do gênero Susan Tedeschi e Dereck Trucks, veio para o SWU em novembro e fez um dos melhores shows que passaram por ali. A liga acontece por motivos que levam os fãs do blues moderno a se comportarem nos shows com os gritos e pulos de metaleiros passionais.

Derek é um guitarrista preciso, que leva seu bottleneck (aquele caninho de metal ou acrílico) na nota certa, no momento certo, sem nunca semitonar. Não por acaso, toca com os sulistas do Allman Brothers há anos.

A seu lado está Susan, loira dos sonhos dos blueseiros não só por ser linda, mas por ter aquela voz que brinca em dois registros sempre: o da doçura e o da raiva. Susan, além de tudo, é uma guitarrista que não empunha o instrumento de forma decorativa. A mulher toca demais e, pode-se dizer, quase apaga Dereck em São Paulo. Um belo casal.