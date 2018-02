O blues de rua de Chicago recriado no Brasil é o tema do Combate Rock nº 87

A recriação do blues de rua de Chicago é o tema do programa Combate Rock nº 87. O bluesman brasileiro Amleto Barboni, um dos guitarristas mais importantes do gênero no país, acaba de lançar “A Night at Maxwell Street” um DVD gravado ao vivo em estúdio inspirado na obra do guitarrista norte-americano Robert Nighthawk. Em entrevista exclusiva, ele conta como foi a gravação do trabalho e os motivos que o levaram a se inspirar na obra de Nighthawk. O programa ainda tem entrevistas com o guitarrista Marcos Ottaviano, que acompanha Barboni no DVD, e com o gaitista Big Chico.

Lista de músicas:

1 – NightHawk Boogie – Amleto Barboni 2- Prison Bound – Amleto Barboni 3 – Bring It On Home – Amleto Barboni 4 – Boogielogy – Amleto Barboni 5 – Truckin Little Woman – Amleto Barboni 6 – Maxwell Street Polish – Amleto Barboni

7- Blues Sus – Marcos Ottaviano

8 – Maybe – Marcos Ottaviano

9 – Sunrise and Sunset – Marcos Ottaviano

10 – Last chance – Big Chico

11 – I Cry For You – Big Chico

12 – This Girl Betta Have My Money – Big Chico