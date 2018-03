O blues de Nuno Mindelis é atração em São Paulo neste sábado

Marcelo Moreira

O público paulistanoterá nova oportunidade de conferir o blues sofisticado e moderno de Nuno Mindelis. O músico angolano radicado em São Paulo volta aos palcos da cidade neste sábado, dia 17 de março, em espetáculo mais intimista na casa Ao Vivo Music, em Moema, na zona sul da cidade.

Mindelis continua divulgando seu mais recente trabalho, “Free Blues”, onde ele faz uso de batidas eletrônicas na releitura de grandes clássicos do blues, mas o repertório será baseado em um painel de toda a sua carreira.

“É claro que, quando você decide por uma abordagem diferenciada e com elementos pouco usuais, causa uma estranheza inicial, mas gostei do resultado e mais ainda de como as músicas com bateria eletrônica foram recebidas. Muita gente adorou e nem imaginava que pudesse haver um casamento tão intenso entre o blues e a percussão mecânica”, afirmou Mindelis ao Combate Rock.

Os puristas não gostaram nem um pouco, mas poucos se aventuraram a se queixar com o guitarrista. Ele estava preparado para receber críticas e pancadas diversas, mas de gente que tivesse realmente entendido o seu ponto de vista e sua intenção de fugir do óbvio.

“O risco de escorregar feito sempre existe, e nenhum artista pode ignorar tal coisa, mas isso não é forte o suficiente para barrar o trem. Se quem mexe com música eletrônica viesse e me disse que ficou uma porcaria, que eu não soube programar ou mexer nos programas, tudo bem, faz parte do processo de criação. Sobre o fato de ter experimentado, aí acho que a crítica fica azeda e extemporânea. Os puristas querem sempre o mesmo jeito, os mesmos arranjos. É limitador. Mexer com um gênero santificado incomoda, mas não a ponto de me forçar a tocar a mesma coisa sempre”, desafia o guitarrista.

A necessidade de se reinventar e de diversificar tomou três anos de sua carreira em seu estúdio caseiro. Gravou “Free Blues” sozinho, executando todos os instrumentos e pilotando loops e samplers. Mindelis até tentou chamar gente que mexe com música eletrônica, mas ninguém se interessou em seu projeto.

Aprendeu na marra a brincar com equipamentos como Pro-Tools e se aventurou a descontruir, de certa forma, temas caros ao blues, como “Dust My Blues (Dust My Broom)”, de Robert Johnson, “All Your Love”, de John Mayall, “Red House”, de Jimi Hendrix, e “While My Guitar Gently Weeps”, de George Harrison (lançada pelos Beatles).

Serviço

Nuno Mindelis

São Paulo, 17 de março, 21h30, R$ 40.

Ao Vivo Music – Rua Inhambu, 229 – Moema

(11) 5052.0072