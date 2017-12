Nuno Mindelis, guitarrista que se tornou um dos mais influentes do blues no Brasil

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A partir do dia 11 de junho, no WTC Golden Hall, grandes nomes da música estarão reunidos no festival Best of Blues. O evento vai até o dia 13 e, durante os quatro dias de shows, vai receber Shemekia Copeland, Dr. John, Taj Mahal, Nuno Mindelis, Buddy Guy, John Mayall e Chris Cornell.

Por conta disso, preparamos uma semana especial durante as Noites de Jazz Eldorado, para você conhecer mais sobre esses artistas e, claro, dar um esquenta ouvindo as músicas mais marcantes de cada um. Para abrir essa programação especial, vamos começar com Nuno Mindelis, guitarrista luso-brasileiro que se tornou um dos mais influentes no gênero.

(Divulgação)

Nuno Mindelis

A história de Mindelis começou distante, na cidade de Cabinda, em Angola. Essa é a cidade natal do músico que, aos nove anos, já estava tocando instrumentos que construía sozinho.

E foi inspirado nos álbuns de Otis Redding que Nuno Mindelis decidiu se mudar para o Canadá, em 1975, e lá se juntou a um primo e com ele formou a primeira banda de blues. Depois, passou a tocar em bares da cidade e assim se “formou na noite”, como dizem muitos músicos do mundo todo.

O reconhecimento se deu nos anos 90, quando lançou o disco “Blues e Derivados” e foi elogiado pela crítica especializada. Oito anos depois, a revista “Guitar Player” elegeria Mindelis como o melhor guitarrista de blues da atualidade. “Nuno Mindelis se apresenta no dia 12 de junho no Festival Best of Blues. Informações e vendas livepass.com.br.