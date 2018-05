Novos preços para os shows de Judas Priest e Whitesnake

da equipe Combate Rock

A produtora Time For Fun divulgou nesta segunda-feira os preços para os shows que o Judas Priest e o Whitesnake farão em turnê conjunta pelo Brasil em setembro. As bandas passarão por São Paulo (Arena Anhembi), no dia 10; Rio de Janeiro (Citibank Hall), no dia 11; Belo Horizonte (Chevrolet Hall), no dia 13; e, em Brasília (Ginásio Nilson Nelson), no dia 15.

Para São Paulo, os ingressos da pista comum custarão R$ 180 e os da sempre famigerada pista premium estão com preço ainda salgado de R$ 400. Importante lembrar que, inicialmente, o local escolhido para o show na capital paulista era o Estádio do Canindé, segundo os sites oficiais de ambas as bandas. Agora, está definitivamente confirmado que é a Arena Anhembi.

Para o Rio de Janeiro, há quatro opções: pista (R$ 180), pista premium (R$ 350), poltronas (R$ 250) e camarotes (R$ 400). Para Belo Horizonte, só existe ingresso para pista, mas há cinco lotes de preços: R$ 160 (1º), R$ 180 (2º), R$ 200 (3º), R$ 220 (4º) e R$ 240 (5º). Para Brasília, há três tipos de ingressos com meia-entrada: pista (R$ 120/Lote 1), (R$ 130/Lote 2) e (R$ 140/Lote 3); pista premium (R$ 160) e setor superior (R$ 90).

O Judas Priest inicia em junho sua última turnê mundial, a “Epitaph World Tour”. A banda não contará com o lendário guitarrista K.K. Downing, já que ele deixou o grupo no final de abril. O Whitesnake, por sua vez, apresenta um show baseado no disco recém-lançado “Forevermore”.

De acordo com a Time For Fun, clientes Credicard, Citibank e Diners contam com pré-venda exclusiva entre os dias 14 e 20 de junho. O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 21 de junho. Maiores informações poderão ser obtidas na central de vendas, pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o país) ou pela internet (www.ticketsforfun.com.br). O próprio site da produtora também fornece as informações de cada show.