Novos cancelamentos no Metal Open Air: Stress, Terra Firma e Attomica

Marcelo Moreira

Mais cancelamentos no Metal Open Air: Stress, Terra Prima e Attomica, todas brasileiras, alegando os mesmos motivos: decumprimento de contrato, não cumprimentro de promessas e falta de pagamento. E a imprensa maranhense não está perdoando a desorganização, a falta de estrutura e as acomodações precárias destinadas a quem preferiu acampar no Parque Independência, em São Luís.

O Maranhão Hoje e O Imparcial, os principais jornais da cidade, relatam que os campistas foram alocados em um estábulo para cavalos que costumam ser expostos em feiras agropecuárias realizadas frequentemente no local.

“Estou com um pouco de nojo. Sinto um cheiro de cocô de animal. Não comi nenhuma refeição ainda, só lanche”, afirma a jornalista pernambucana Michele Costa, em depoimento ao site de O Imparcial, que veio de fora com quatro amigas e está numa barraca no estábulo de numero 8, do Haras 4 Irmãos.