Novo trabalho dos Strokes será lançado em março

O novo álbum dos Strokes chega às lojas em março, revela o baixista Nikolai Fraiture, em entrevista à rádio da BBC. O dia do lançamento não foi confirmado. “Em termos de progresso, ele está terminado, gravado. Estamos no estágio de mixagem e ele deve ser lançado em março”, disse Nikolai.



Os integrantes do Strokes. (Divulgação)

Recentemente, o guitarrista Albert Hammond Jr. Disse que o disco terá dez faixas. “Nós passamos seis meses gravando em meu estúdio e estamos mais do que extasiados com as dez canções que temos para este disco. Mal podemos esperar para que todos ouçam. Eu estou certo de que todos vão ficar empolgados como nós estamos”, disse.

O novo álbum do grupo formado por Casablancas (vocal), Albert Hammond Jr. (guitarra), Nick Valensi (guitarra), Nikolai Fraiture (baixo) e o brasileiro Fabrizio Moretti (bateria), conta com a produção de Joe Chiccarelli, que já trabalhou com o U2 e Beck. O trabalho ainda sem nome definido é sucessor de ‘First impressions of earth’, lançado pela banda em 2006.