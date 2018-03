Novo lançamento dos Stones traz show inédito de 1975

Marcelo Moreira

Os Rolling Stones demoraram para aderir a uma iniciativa interessante de vários artistas no início deste século: disponibilizar em CD e em formato digital o áudio de shows históricos, antes disponíveis apenas em bootlegs – os chamados produtos piratas, em CD, DVD e em MP3.

Bob Dylan, Neil Young, Pearl Jam, The Who e Led Zeppelin são algumas das bandas que decidiram “oficializar” esse material não autorizado em lançamentos de luxo, com tratamento decente de áudio e material gráfico.

Os Stones agora intensificam esses lançamentos, que tiveram como grande destaque no ano passado “Some Other Girls”, lançado em DVD e CD contendo um show interessante da turnê do álbum “Some Girl”, de 1978. O show captado é daquele ano, filmado durante a turnê norte-americana.

Agora é a vez de “L.A. Friday (Live 1975)”, o terceiro volume da série de bootlegs oficializados. O álbum traz uma apresentação ocorrida dia 13 de julho de 1975 no Forum de Los Angeles, durante a turnê do álbum “It’s Only Rock’n’Roll” (1974). Essa excursão foi a primeira a contar com o guitarrista Ron Wood como integrante oficial do grupo, após ele assumir o posto de Mick Taylor.

O álbum já está disponível para download pago no site StonesArchives.com nos formatos MP3 e FLAC, e também através do Google Music. O áudio foi remasterizado pelo produtor Bob Clearmountain, um dos grandes profissionais do ramo desde aos anos 80.

No palco, naquela turnê, ao lado dos cinco Stones estavam o pianista Ian Stewart, o percussionista Ollie E. Brown e o saxofonista Trevor Lawrence. Além disso, o também pianista Billy Preston faz uma participação especial em duas músicas.

Lista de músicas de “L.A. Friday (Live 1975)”:

Honk Tonk Women

All Down the Line

If You Can’t Rock Me / Get Off of My Cloud

Star Star

Gimme Shelter

Ain’t Too Proud to Beg

You Gotta Move

You Can’t Always Get What You Want

Happy

Tumbling Dice

Band Intros

It’s Only Rock’n’Roll

Heartbreaker

Fingerprint File

Angie

Wild Horses

That’s Life (with Billy Preston)

Outta Space (with Billy Preston)

Brown Sugar

Midnight Rambler

Rip This Joint

Steet Fighting Man

Jumping Jack Flash

Sympathy for the Devil