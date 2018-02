Novo lançamento do Saxon em versão tripla sai no Brasil

Marcelo Moreira

De forma surpreendente e sem muito alarde, a EMI deu um presente aos fãs do Saxon no Brasil: a edição de um álbum triplo da banda inglesa, um registro ao vivo em CD e DVD de apresentações no Wacken Open Air, o maior festival de metal do mundo, e mais um show na íntegra de 2011, gravado em Glasgow, na Escócia. O preço sugerido é de R$ 60.

A edição nacional é igual à europeia. O DVD “Heavy Metal Thunder – Live – Eagles Over Wacken”, que é a peça principal, traz 31 faixas retiradas de três apresentações do Saxon no festival alemão, nos anos de 2004, 2007 e 2009. a edição de imagens é primorosa, assim como o som.

O grupo mescla com muita competência os grandes hits de sua carreira, como “Princess of the Night”, “Crusader”, “Wheels of Steel” e “Power and the Glory” com grandes músicas dos anos 2000, como “Killing Ground”, “Live to Rock”, “I’ve Got to Rock”, “Red Star Falling”, entre outras.

Os dois CDs que completam o pacote reproduzem um show completo de 2011, dentro da turnê do ótimo álbum “Call to Arms”, lançado no ano passado.

O curioso é que na Europa foi lançado uma outra versão, um CD duplo, que contém a íntegra da apresentação do Saxon no Wacken de 2009. Esta versão não deverá ser lançada no Brasil.

O pacote faz parte do início das comemorações dos 35 anos de fundação da banda. Criada em 1976 com o nome de Son of a Bitch (que foi recriada por dissidentes nos an os 90), o Saxon começou a tomar forma do jeito que é hoje no ano seguinte, fazendo um hard rock calcado nas bandas pesadas dos anos 70 e também no metal emergente do Judas Priest. O primeiro álbum, no entanto, só viria em 1979.

“Saxon” é considerado o verdadeiro pontapé inicial da chamada “New Wave of British Heavy Metal” (NWOBHM), que ajudou a sepultar o punk rock nos anos 80. Outro marco importante, “Iron Maiden”, o LP da banda homônima, só surgiria em 1980.