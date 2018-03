Novo documentário dos Rolling Stones contará com 80% de imagens inéditas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Um novo documentário da banda de Mick Jagger e Keith Richards deve ser lançado ainda neste ano. Diferente dos outros filmes dos Rolling Stones, o novo trabalho contará com 80% de imagens inéditas.

Ainda sem título e previsto para ser lançado nos cinemas em setembro deste ano, o documentário contará com a direção de Brett Morgen – diretor de O Show Não Pode Parar (2002).



Integrantes dos Rolling Stones no começo da carreira. (Divulgação)



“Ninguém nunca montou a história como uma narrativa. Olhamos embaixo de cara pedra, vasculhamos o arquivo deles. Será como uma música nunca ouvida antes e já fiz mais de 50 horas de entrevistas com eles. Quando terminarmos, será a entrevista em grupo mais longa que eles já terão feito”, disse o diretor em entrevista à Rolling Stone estadunidense.

Keith Richards ficou surpreso pela quantidade de material inédito. “Ele – Morgen – me disse que 80% das imagens nunca foram vistas antes, o que me surpreende. Não sabia que tinha tanta coisa”, escreveu o guitarrista na internet.

O filme será o primeiro a passar por todas as fases da banda e vai ser uma das principais ações para celebrar os 50 anos dos Stones. A produção-executiva do filme está nas mãos de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts.

Alguns filmes dos Stones:

1966 – Charlie Is My Darling

1968 – Sympathy For The Devil

1968 – The Rolling Stones Rock And Roll Circus

1969 – The Stones In The Park

1974 – Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones

1975 – Cocksucker Blues

1982 – Let’s Spend the Night Together

1984 – Video Rewind

1989 – 25 x 5: The Continuing Adventures of The Rolling Stones

1991 – Live At The Max

1994 – Live Voodoo Lounge Souvenir Video (Giants Stadium)

1994 – Voodoo Lounge

1998 – One Plus One

1998 – Bridges To Babylon Tour 97-98

2003 – Four Flicks

2004 – Toronto Rocks

2007 – The Biggest Bang

2008 – The Rolling Stones Shine a Light