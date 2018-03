Novo disco do Aerosmith terá som vintage, diz Steven Tyler

do Território Eldorado

Steven Tyler revelou durante a festa pós-Oscar, promovida por Elton John, que o Aerosmith está trabalhando em um novo disco. As informações são da revista Rolling Stone.

Segundo o vocalista, a banda está trabalhando com o produtor Jack Douglas, responsável pelos álbuns Toys in the Attic e Draw the Line, que, como era esperado, está trazendo de volta o clássico som do grupo.

O frontman do Aerosmith disse que está se divertindo ao compor. “Você tem as músicas agora, como se estivessem em uma concha, sem letras e sem melodias. Então começo a preencher os espaços em branco, como fiz com ‘Back in the Saddle’ quando era apenas uma faixa”, contou. Ele também revelou que o novo trabalho do grupo terá som ‘vintage’ porque as músicas estão sendo gravadas em fitas analógicas.

Outra boa notícia para os fãs de Aerosmith é que a banda sairá em turnê, a partir do dia 18 de junho.