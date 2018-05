Novo disco de Bjork terá aplicativos para o iPad

Por Paola C. Messina – Território Eldorado

A excêntrica cantora Bjork está de volta com o sétimo disco, mas essa não é a única novidade. Além de ser lançado em formato tradicional, Biophelia terá vídeos (um deles com direção de Michel Gondry, do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças) e mais de 10 aplicativos para o iPad.

A cantora da Islândia, Bjork

Bjork contratou o artista especializado Scott Snibbe para trabalhar no projeto. Em entrevista ao jornal The Guardian, Snibbe falou um pouco sobre o projeto: “‘Vamos lançar esse álbum e esses aplicativos juntos. Eles fazem parte da mesma história,’ disse a Bjork pra mim. O app é uma expressão da música, da história e do conceito.”

Biophelia, que significa ‘amor pela vida ou sistemas vivos’, ainda não tem data de lançamento. Mesmo assim, a cantora disse que deve tocar algumas canções no Manchester International Festival na Inglaterra, que acontece entre os dias 27 de junho e 16 de julho.