Novo CD do Arctic Monkeys é censurado nos EUA

O novo álbum da banda inglesa Arctic Monkeys, Suck It And See (“Chupe e veja”, em tradução livre), está sendo censurado por algumas cadeias de supermercados e lojas nos Estados Unidos, revelou o NME. Em entrevista à rádio Kfm, o vocalista Alex Turner disse que as lojas consideraram o título do CD “muito ofensivo”.

“Eles estão cobrindo o título com adesivos”, afirmou Turner, que preferiu omitir os nomes dos supermercados. A capa de Suck It And See é composta apenas por um fundo bege e com os escritos do título em preto.

Este é o quarto álbum na carreira dos britânicos, que surgiram na cena indie em 2006, com o lançamento de Whatever People Say I Am, that’s What I’m Not. Aliados da internet desde a estreia, a banda foi refém dos ‘males da web’ em seu novo trabalho. Suck It And See vazou antes do lançamento previsto e eles decidiram colocar o disco para audição em seu site oficial. O lançamento mundial será no dia 6 de junho.