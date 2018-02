'Novo álbum dos Stones pode ser produzido por Jack White', diz Keith Richards

Luciano Borborma – Território Eldorado

Mais uma sobre os Rolling Stones. Dessa vez a revelação é do guitarrista Keith Richards. Em entrevista à revista Rolling Stone, ele disse que o novo álbum da banda pode ser produzido por Jack White, ex-White Stripes.

Questionado sobre a chance do músico trabalhar com o grupo, Richards respondeu: “É sempre uma possibilidade. A porta está bem aberta”. O guitarrista ainda falou que ele e os integrantes dos Stones vão se reunir no mês que vem.



Rolling Stones. (Divulgação)



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com Keith Richards, a banda deve discutir os planos para gravar um novo álbum e fazer a tão comentada turnê em 2013. Isso já não é novidade para os fãs da banda. Há meses, isso vem sendo comentado na imprensa nacional e internacional.

Há algumas semanas, segundo o jornal inglês The Mirror, a banda faria uma série de shows comemorativos no ano que vem e uma apresentação no festival de Glastonbury daria como encerrada a carreira deles.

Fontes próximas ao grupo falam que esse show deve ser o último da lendária banda. Há rumores de que os Rolling Stones, banda cuja idade conjunta é de 272 anos, tem receio de fazer outra turnê mundial.