Novo álbum do Smashing Pumpkins será lançado em junho

Oceania, o novo álbum de estúdio da banda Smashing Pumpkins já tem data para ser lançado. O vocalista e líder do grupo, Billy Corgan pretende colocar o disco à venda no dia 18 de junho. O trabalho que vai contar com 14 canções é para o vocalista do Smashing Pumpkins um álbum que promete. De acordo com Billy Corgan, “este será o melhor CD dos últimos quinze anos, tão forte quanto Mellon Collie & The Infinite Sadness“, de 1995. O último disco lançado pela banda é Zeitgeist, lançado em 2007.



Billy Corgan, líder do Smashing Pumpkins. (AE)



Veja abaixo faixas do álbum Oceania:

1 – ‘Quasar’

2 – ‘Stella P And The People Mover’

3 – ‘Panopticon’

4 – ‘The Celestials’

5 – ‘Violet Rays’

6 – ‘My Love Is Winter’

7 – ‘One Diamond, One Heart’

8 – ‘Pinwheels’

9 – ‘Oceania’

10 – ‘Pale Horse’

11 – ‘The Chimera’

12 – ‘Glissandra’

13 – ‘Inkless’

14 – ‘Wildflower’