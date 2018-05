Novo álbum do Red Hot Chili Peppers será lançado no dia 30 de agosto

Paola C. Messina – Território Eldorado

De acordo com informações divulgadas no site do Red Hot Chili Peppers, o décimo disco de estúdio da banda, I’m With You, estará nas lojas no dia 30 de agosto e o primeiro single no dia 18 de julho. Rick Rubin foi novamente encarregado da produção do álbum.

Veja também:

– Flea do Red Hot Chili Peppers divulga foto do novo guitarrista da banda

– Red Hot e Snow Patrol confirmam show no Rock in Rio 2011

– Damon Albarn forma nova banda com Flea, do Red Hot Chili Peppers

– Ouça a playlist do Red Hot Chili Peppers!

Cinco anos se passaram desde o lançamento do último projeto da banda Stadium Arcadium (2006). Desde então, o guitarrista John Frusciante dei xou o grupo para focar na sua carreira solo e Josh Klinghoffer tomou o seu lugar.

A banda deve apresentar o novo material no Summer Sonic Festival do Japão e no Rock in Rio 4 que acontece no fim de setembro e começo de outubro.

Anúncio feito no site da banda – Divulgação