Novo álbum do Foo Fighters vai se chamar 'Wasting Light'

‘Wasting Light’. Esse será o nome do novo e sétimo trabalho do Foo Fighters. A banda revelou o título do disco no seu site oficial. Na última terça-feira (15), a banda divulgou os nomes das 11 faixas que vão compor o trabalho. Outra novidade revelada aos fãs foi o clipe de ‘White limo’; o primeiro do novo disco.

O vídeo foi todo filmado em VHS para criar uma estética amadora e mostra a banda fazendo uma festa dentro de uma limousine branca. Pilotando o carro está Lemmy Kilmister, vocalista do Motörhead.



Dave Grohl do Foo Fighters. (Divulgação)O sétimo disco de carreira do Foo Fighters conta com a produção de Butch Vig, o mesmo produtor do clássico ‘Nevermind’, lançado pelo Nirvana em 1991.

Recentemente, Dave Grohl revelou que ‘Wasting Light’ é do começo ao fim “pancada”. Ele disse que não há nenhuma balada sonolenta no trabalho. O novo disco do Fighters será lançado pela banda no dia 12 de abril.

Lista de músicas:

1 – “Bridge burning”

2 – “Rope”

3 – “Dear Rosemary”

4 – “White limo”

5 – “Arlandria”

6 – “These days”

7 – “Back & forth”

8 – “A matter of time”

9 – “Miss the misery”

10 – “I should have known”

11 – “Walk”